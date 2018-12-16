الإصلاح والصيرورة الإجتماعية – حمدي العطار

كثيرا ما يتردد الاصلاح من قبل القوى السياسية في العراق بعد 2003 في البداية كان يعني اصلاح النظام السياسي من خلال تحويل طبيعة النظام الدكتاتوري الى نظام ديمقراطي،ومن المركزية الى اللامركزية!

ومن الدستور المؤقت الى الدستور الدائمي ومن النظام الرئاسي الى النظام البرلماني ! ولكن الشعب العراقي بعد انتشار الفساد والبطالة وانعدام الامن والامان وحالة عدم الاستقرار وغياب الخدمات اصبحت التظاهرات السلمية للمطالبة بالاصلاح الاداري وكذلك السياسي ضرورة ملحة، ونحن نعتقد لصعوبة تغيير النظام السياسي عن طريق الثورة او الانقلاب لجأت الفعاليات الشعبية الى مصطلح (الاصلاح) ومحاربة الفساد المالي والاداري ومحاسبة الفاسدين ،ومن هنا ستكون لنا وقفة لفهم كيفية تكون مصطلح الاصلاح وفهم الصيرورة الأجتماعية التي أدت الى تكونه عبر التاريخ.

سوف نلخص مفهوم الأصلاح من وجهة نظر ماركسية،،لقد ظهر مفهوم الأصلاح في خضم نضالات الطبقة العاملة ضد البرجوازية في منتصف القرن التاسع عشر ولطالما أرتبط بنقيضه مفهوم الثورة. وأعتبر الماركسيون الأصلاح نتاجا وتابعا ثانويا للنضال الطبقي الثوري لكنه يختلف عن الثورة بحكم أن طبقة المضطهدين تبقى في السلطة وتقمع أنتفاضة المضطهدين بواسطة تقديم تنازلات مقبولة من جانب مضطهديهم دون أن تؤدي الى تدمير سلطتهم.

ويقر الماركسيون بالنضال من أجل الأصلاحات لكنهم يشنون نضالا لاهوادة فيه ضد الأصلاحيين الذين يقصرون نضال الطبقة العاملة على الاصلاحات فقط !

أما التيارات التي قامت، في تاريخ الماركسية بنقد أو بترك أو بتحويل أو بمراجعة أطروحات أو تحليلات ماركس وإنجلس التي يعتقد أن التطور التاريخي قد دحضها أو تجاوزها فقد اطلق عليها أصحابها أسم المراجعات وأطلق عليها الماركسيون اللينينيون أسم (التحريفية)هناك مفهوم آخر ظهر ايضا اطلق عليه الاشتراكية الاصلاحية ،وكانت جمعيىة (الفابية) في بريطانيا هي من تنادي به واستمد الاسم من القائد (فايبوس) الذي تكفل بالتصدي الى القائد هانبيل بعد ان هزم هانيبل الرومان مرتين،فقام فايبوس بخطة الحوار والمناورة وتجنب العنف والمواجهة حتى يستنزف قوة عدوه واستطاع هزيمته!،ولعل من ابرز عناصر هذه المنظمة هو المفكر الفيلسوف الساخر (برنادشو) وسيدني ويب وغراهام هولاء لا يسلكون العنف الثوري من اجل الاصلاح بل نضالهم يكون سلميا من اجل اصلاح النظام السياسي وكانوا لا يهدفون القضاء على الراسمالية .،كانوا يرفضون الصراع الطبقي الماركسي وكذلك العنف الثوري ،وأنضمت الجمعـــية الفابية ســــنة 1920 الى حزب العــــمال البريطاني!