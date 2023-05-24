الإستغلال التجاري الأمثل للطائرات المدنية – ليث عبد الكريم موسى

ان قطاع الطيران المدني التجاري يحتاج الى استثمارات كبيرة تشمل الطائرات ومعداتها التخصصية وموادها الاحتياطيه ومنشأاتها التخصصيه اضافه الى فعاليه التدريب لمختلف الاختصاصات مما يتطلب استغلالها اقتصادياً لضمان تحقيق نشاط النقل الجوي التجاري بشكل مناسب والحصول على افضل مردود مادي للاستثمار المستخدم لقد قام الناقل الوطني ( الخطوط الجوية العراقية ) بأستثمار مبالغ كبيرة في امتلاك طائرات مختلفة الانواع وبأعداد أكتشف لاحقاً عن وجود عدد منها فائض عن حاجته الفعليه مما نتج عنه مكوث هذه الطائرات على الارض لمدد طويلة تسبب في حدوث خساره تجارية غير مبررة وغير محسوبة .

الاضرار الناتجه عن التجاوز في عدد الطائرات المملوكة

1- ان كلف الاندثار تعتبر احد العوامل المادية في احتساب كلف التشغيل المباشره للطائرات عند استخدامها الفعلي في التشغيل التجاري فيما يشكل الاندثار خسارة تجارية عند عدم استخدام الطائرات في العمل التجاري المقرر يحتسب الاندثار لمدة 12 عاماً بالنسبة لطائرات البدن النحيف (NARROW BODY) اما الطائرات ذات البدن العريض (WIDE BODY) فيحتسب لمدة 15 عاماً.

تشغيل تجاري

2- أن عدم استخدام الطائرات في التشغيل التجاري وتركها جاثمه على الارض مده طويلة ستكون معرضة لتراكم القوى الكامنة او الساكنة (STATIC LOADS) على كافة اجزاء الطائرة مما تؤدي الى حدوث اجهادات ( STRESSES ) ويكون تأثيرها على الالواح والاجزاء المعدنية الاخرى وهذه تؤدي لحدوث صدأ اجهادي (STRESS CORROSION) يكون نافذاً الى داخل الالواح والاجزاء المختلفة وهذا بالنتيجة يتسبب في حصول عامل الكلل (FATIGUE) ويؤدي الى اضعاف وتصدع تلك المواد مما يعرض سلامة الطائرة الى الخطر مما يتطلب كأجراء وقائي عمل الفحوصات اللا أتلافيه (DESTRUCTIVE TEST – NON ) بشكل مكثف للكشف عن الاضرار ومعالجتها

الحلول المقترحة

1- بيع الطائرات الفائضه عن حاجة الناقل الجوي الوطني بهدف استرجاع جزء من الثروات المالية المصروفة اضافة الى عدم تحمل خسارة تجارية اضافية

2- اجراء اعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية على الطائرات الغير مستخدمة بهدف جعلها صالحة لأغراض التشغيل التجاري وحسب الحاجة الفعلية

3- استحداث تشكيل اداري مرتبط ادارياً بالناقل الوطني يهدف تسويق وتأجير الطائرات المشار اليها في الفقرة (2) انفاً

4- التأكيد على عدم شراء طائرات اضافية الا في حالة وجود حاجة فعليه لذلك لتلبيه اغراض النقل الجوي

5- تقليص عدد انواع الطائرات والمنتجه من مناشئ مختلفة وذلك بهدف تقليص الهدر المادي الناشئ عن متطلبات تنوع الطائرات وحاجتها الفنيه والتجارية

6- استحداث تشكيل اداري وفني هدفه تقديم الخدمات الارضيه للطائرات العراقية والاجنبية وتوفير كافة المعدات اللازمه لقيام هذا التشكيل بواجباته بدلاً عن استخدام شركات اجنبية لهذا الغرض على ان يقر ارتباطه الاداري والفني

{ مهندس استشاري دراسة عليا في هندسة تصميم الطائرات ماجستير هندسة الطيران هندسة النقل الجوي