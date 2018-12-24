الشرطة الإتحادية تضبط مهرّباً بحوزته 37 قطعة أثرية

الإستخبارات تفكّك أكبر خلية مسلّحة وتضبط وكرين في كركوك

– بغداد – الزمان

فككت خلية الصقور الاستخبارية اكبر خلية ارهابية في محافظة كركوك كان يقودها (امني عام ولاية صلاح الدين). وقال مركز الاعلام الامني في بيان امس ان (خلية الصقور الاستخبارية قامت، بالتعاون مع مديرية استخبارات صلاح الدين، بتفكيك أكبر مجموعة إرهابية نفذت عمليات إجرامية عبر مفخخات الإرهاب)، موضحًا ان من بين المعتقلين (امني عام ما يسمى بولاية صلاح الدين، الذي كان قد فجر ست مفخخات).

وضبطت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وكرين لمسلحي داعش في قرية البو نجم التابعة لقضاء داقوق بمحافظة كركوك بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة.بحسب بيان لمركز الإعلام الأمني فقد عثرت القوة الامنية داخل الوكرين على أعتدة وذخائر وصواريخ مختلفة. وفجرت قوة أمنية عجلة مفخخة في منطقة الجزيرة في محافظة الانبار وقال بيان ان(الجهد الهندسي التابع للفرقة السابعة ضمن قيادة عمليات الجزيرة قام خلال عملية أمنية ناجحة استندت الى معلومات استخبارية، بتفجير عجلة مفخخة نوع بيك آب هايلوكس متروكة في منطقة سهيلة، كانت العصابات الإرهابية قد عمدت على تفخيخها)، مؤكدًا ان (العملية تمت من دون خسارة تذكر).

اعتقال هارب

واعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقال هارب من سجن بادوش في احدى مناطق بغداد امس وقالت في بيان إن (قوة من لواء المشاة 44 تمكنت بالاشتراك مع مفرزة من الامن الوطني/ مكتب الشعب من اعتقال متهم هارب من سجن بادوش محكوم عليه بالمؤبد ضمن منطقة الشعب).وهرب العشرات من نزلاء سجن بادوش في محافظة نينوى تمكنوا من الهرب بعد سيطرة داعش على المحافظة في العام 2014. الى ذلك اغلقت وزارة الداخلية 88 حسابا في مواقع التواصل الاجتماعي يروج للجماعات الارهابية.ونقل بيان لمركز الاعلام الامني عن الناطق باسم الوزارة قوله ان (فريقاً فنيًا مختصًا من مديرية التقنيات والمعلوماتية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة نجح في غلق 88 حسابا في مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج للجماعات الارهابية وافكارها المتطرفة والترويج أيضاً لبيع الاسلحة على الفيس بوك وتويتر وانستكرام).

قطع أثرية

واعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية عن القبض على متهم بحوزته 37 قطعة اثرية في بغداد. وقال بيان لاعلام قيادة الشرطة الاتحادية ان (دورية من الفوج الاول اللواء الخامس الفرقة الثانية القت القبض على متهم يدعى ـ ق – في محلة 460 من منطقة الشعلة، وضبطت بحوزته 37 قطعة اثرية باهظة الثمن)، مشيراً الى (تسليم المتهم مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه). واعتقلت الشرطة الاتحادية ثلاثة اشخاص قام أحدهم باطلاق عيارات نارية في شارع أبو نواس وسط بغداد.وقال بيان آخر ان (مفرزة اعتقلت ثلاثة اشخاص حصلت بينهم مشاجرة في محلة 102 بشارع ابو نواس) واعلنت قيادة عمليات بغداد عن القاء القبض على متهم قام بتهديد صاحب صيدلية. وقال الناطق باسم عمليات بغداد في بيان ان (فارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القت القبض على احد المتهمين لقيامه بتهديد صاحب صيدلية شمالي بغداد ووضع رمانة هجومية امام صيدليته ومساومته بمبلغ 50 ألف دولار). ونجحت القوات الامنية في اعتقال عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص متورطة بـ 19 عملية سطو وتسليب وسرقة في بغداد. وقال معن في بيان ان(مفارز استخبارات حماية المنشآت والشخصيات العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية واستناداً لمعلومات استخبارات وتسخير المصادر في قواطع المسؤولية القت القبض على عصابه مكونة من ثلاثة متهمين شرقي العاصمة بغداد) موضحا إن (هؤلاء المجرمين متورطون بـ 19 عملية سطو وتسليب وسرقة خلال الثلاثة اشهر الماضية). من جهة اخرى صدّقت محكمة تحقيق الموصل الايسر التابعة لرئاسة استئناف نينوى الاتحادية اعترافات امرأة تنتمي لتنظيم داعش كانت تتسلم الاموال من خارج العراق وتوزعها بين عوائل قتلى داعش. وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان (القوات الامنية، وبإشراف ومتابعة محكمة تحقيق الموصل الايسر، القت القبض على امراة متهمة بتمويل عصابات داعش ومتهمين اخرين يقومان بمساعدتها على ايصال الاموال والامدادات الى داعش)، موضحاً ان (أحد المتهمين يعمل تاجرا والآخر صاحب صيرفة في الموصل، أما المرأة فتتسلم الاموال وتقوم بتوزيعها بين عائلات قتلى داعش الإرهابي). الى ذلك اعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزي عن اصدار محكمة جنايات الرصافة بقضايا النزاهة قرارا بالغاء الحكم الغيابي بحق حارس الاصلاحية المدان المتهم (ص.ن.هـ) بعشر سنوات سجن بتهمة اختلاس ممتلكات في سجن التاجي بحسب بيان تلقته (الزمان) امس اكد ان الممتلكات موجودة وتم تسليمها بصورة غير صحيحة الى عدة جهات ولم يقم المتهم باختلاسها.