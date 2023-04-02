مسواك مول يعزو إنهيار قالب سقف مطعم إلى عطل في آلة ضخ الكونكريت

الإستخبارات تضبط مليوني لتر من المشتقات النفطية معدّة للتهريب

بغداد – ابتهال العربي

صادرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، مليوني لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب بمناطق متفرقة من البلاد.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس أنه تم (ضبط أكثر من مليوني لتر من المشتقات النفطية والقبض على 58 متهما مع المركبات التي يستقلونها، وكشف 15 موقعا يستخدم لتدوير المشتقات يحتوي على خزانات متعددة الأنواع والاحجام)، ولفت الى ان (العمليات نفذت بمحافظات مختلفة من البلاد، في ما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم).

وعزت ادارة مسواك مول ، سبب انهيار جزء من بناية مطعم قيد الانشاء الى عطل البمب ،اي الة ضخ الكونكريت لسقف الطابق الارضي ، واكد ان اغلب العمال المصابين غادروا المستشفى بعد التأكد من سلامتهم. وقال الادارة في بيان تلقته (الزمان) امس (ننفي ما تداولته وسائل الاعلام ومواقع التواصل من انهيار مبنى قيد الانشاء ،ونود التوضيح ان ما حصل هو حادث عرضي لبناية مطعم قيد الانشاء مجاور مسواك مول، سببه عطل البمب اي الة ضخ الكونكريت ،مما ادى الى انهيار جزء من قالب الخشب وتعرض بعض العمال لاصابات طفيفة)، واكد انه (جرى نقل المصابين البالغ عددهم 8 عمال الى المستشفى ، وان اغلبهم غادروها بعد التأكد من سلامتهم)، داعيا الى (تحري المعلومات بدقة وعدم تضليل الرأي العام باخبار مغلوطة). فيما اكد المكتب الاستشاري للمشروع ،ان سبب الانهيار هو تجمع الخرسانة في مكان واحد مما ادى الضغط على جكات القالب. واطلعت (الزمان) على وثيقة موجهة الى مديرية الدفاع المدني جاء فيها (نود اعلامكم بإنه اثناء المباشرة بصب سقف بناية مطعم خارج مبنى المول ،حدث عطل في مضخة الخرسانة ،مما ادى الى تجمع الخرسانة الكونكريتية في مكان واحد ،مشكلة ثقلا كبيرا على الجكات التي ادى الى ميلانها وانهيار جزء من القالب فقط ،ولاسيما ان الاعمدة الخرسانية للمبنى لم يحدث فيها اي ضرر). واوضحت مديرية الدفاع المدني، في وقت سابق ،تفاصيل حادث انهيار مبنى قيد الإنشاء ببغداد. وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرق الدفاع المدني نجحت من إنقاذ ثمانية عمال محتجزين تحت ركام كتل خرسانية وقضبان التسليح بعد انهيار قالب صب أثناء تنفيذ عمليات البناء لمبنى قيد الإنشاء قرب ملعب الشعب)، واشار الى ان (الفرق التخصصية باشرت حال وصولها برفع القالب المتكون من الحديد والخشب وتمكنت من إخراج جميع العمال وهم أحياء مع تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم). من جانبه ، قال مدير إعلام المديرية العميد جودت عبد الرحمن ان (المبنى قيد الإنشاء ،مجاور لمول في منطقة زيونة ،انهار نتيجة أعمال البناء)، ولفت الى ان (الفرق توَّجهت إلى مكان الحادث،وتم تسجيل إصابة 7 عمال بجروح). وألقت مفارز مكافحة اجرام بغداد، القبض على متهم بحوزته عملة أجنبية مزيفة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الإجرام، ألقت إلقاء القبض على متهم ضبط بحوزته عملة مزيفة من فئة مئة دولار ، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 52 من قانون البنك المركزي لينال جزاءه العادل)، واشار الى ان (مفارز المكافحة نفذت أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك وآخرين بسرقة مبالغ مالية ومحال تجارية ومنازل سكنية وحقائب نسائية، وآخرين بتزوير قسام شرعي، وتقرير طبي، فضلا عن ضبط مركبتين، والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة ،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل).