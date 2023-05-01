الإستخبارات التركية تقتل الزعيم المفترض لداعش في سوريا

انقرة – ماهر اوغلو

اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقتل الزعيم المفترض لداعش خلال عملية نفذتها الاستخبارات التركية في سوريا. وقال أردوغان في تصريح متلفز انه (تم قتل الزعيم المفترض لداعش، واسمه الحركي أبو الحسين القرشي، خلال عملية نفذها جهاز الاستخبارات الوطني في سوريا)، واضاف ان (المخابرات التركية كانت تتابع منذ مدة طويلة القيادي الداعشي ،ومن الآن فصاعداً سنواصل نضالنا ضد المنظمات الإرهابية دون تمييز). من جانبه ، قال مصدر في الشرطة العسكرية العاملة تحت مظلة الجيش الوطني السوري إن (قياديّاً بارزاً في داعش فجّر نفسه ، إثر عملية أمنية نفذها جهاز الاستخبارات التركية بالاشتراك مع مجموعات أمنية من الجيش الوطني السوري في ناحية جنديرس بريف حلب الشمالي)، مؤكداً أن (الهدف من العملية كان إلقاء القبض على القيادي، لكنه فجّر نفسه)، وتابع ان (العملية كانت سرية جداً واقتصرت مهمة الشرطة العسكرية خلالها على تأمين الطرقات والحواجز للاستخبارات التركية). من جهتها، افاد شهود عيان إن (العملية استهدفت مزرعة مهجورة في المنطقة، كانت تستخدم مدرسة). وكان داعش قد أعلن مبايعة أبو الحسين الهاشمي القرشي في رسالة صوتية، نهاية تشرين الثاني من العام الماضي، بعد إقراره بمقتل زعيمه الثالث منذ تأسيسه، وهو أبو الحسن القرشي، في مواجهات درعا بالجنوب السوري.ونفذت الولايات المتحدة ،غارة بطائرة مروحية في شمال سورية ضمن عملية في منتصف نيسان الماضي ، حيث قالت إن (داعش كان يخطط لشن هجمات في أوربا والشرق الأوسط).