الإستثمار يمنح 257 إجازة بكلفة 8 مليارات دولار خلال 2018

بغداد – الزمان

منحت الهيئة الوطنية للاستثمار 257 اجازة استثمارية وبكلفة بلغت اكثر من 8 مليارت دولار متوزعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال عام 2018.

وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (تلك الإجازات الاستثمارية توزعت بواقع 88 إجازة منحت من قبل الهيئة وعدد من هيئات استثمار المحافظات التي تدار من قبلها حسب نظام رقم 2 لسنة 2009 المعدل بسبب عدم تشكيل مجلس ادارة لها و هي ديالى و بابل و النجف والديوانية و ذي قار وميسان و البصرة ).

واضاف انه ( من بين هذه الإجازات 4 إجازات لمشاريع ستراتيجية وبكلفة تزيد عن 3 مليارات دولار)،لافتا الى ان (الأجازات الأستثمارية الممنوحة والبالغة 88 أجازة توزعت بين 12 قطاعاً اقتصادياً بواقع 21 أجازة للقطاع التجاري وأجازة واحدة للقطاع الترفيهي واخرى لقطاع الاتصالات و6 أجازات لقطاع التعليم و4 للقطاع الخدمي واخرى للقطاع الرياضي)،واوضح البيان ان (حصة القطاع الزراعي كانت 3 أجازات السكني 8 أجازات و السياحي 4 أجازات و الصحي 6 أجازات و الصناعي 16 أجازة ،وكان قطاع الطاقة نصيب من الأجازات حيث بلغت الأجازات الممنوحة لهذا القطاع 14 أجازة بواقع اجازتين لمحطات الكهرباء و 12 اجازة للجباية)،مبينا ان (عدد الاجازات الممنوحة من قبل هيئات الاستثمار في المحافظات الاخرى عدا اقليم كردستان بلغت 169 اجازة بواقع 12 اجازة لهيئة استثمار الانبار و 66 اجازة لهيئة استثمار بغداد و 10 اجازات لهيئة استثمار كربلاء و 26 اجازة لهيئة استثمار واسط و32 اجازة لهيئة استثمار المثنى و15 اجازة لهيئة استثمار كركوك)، واكد البيان انه (يتم دراسة جميع الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين وفقاً لأحكام قانون الأستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته كما يتم التواصل مع المستثمرين لغرض استكمال الوثائق والمتطلبات التي نص عليها القانون والانظمة ذات العلاقة بالتنسيق مع دوائر النافذة الواحدة والاقتصادية والقانونية والفنية في الهيئة والوزارات المختصة خاصة المالكة للأراضي والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات).