التخطيط: اللجان المختصة تتابع تنفيذ المشاريع المهمة وخطة التنمية الوطنية

الإستثمار يسعى لإنشاء مدن سكنية جديدة مدعومة بالخدمات في بغداد

بغداد – قصي منذر

تتجه الهيئة الوطنية للاستثمار، بالتعاون مع هيئة استثمار بغداد، الى انجاز 46 مجمعاً سكنياً في العاصمة. وقال المتحدث بأسم الهيئة، مثنى الغانمي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (بسماية احد المشاريع الاستثمارية الستراتيجية، وسيوفر 100 الف وحدة سكنية تم انجاز 30 ألف وحدة سكنية منها)، واشار الى (السعي لإستحصال موافقة مجلس الوزراء، للمضي بإبرام ملحق العقد مع شركة هانوا، واستكمال الإجراءات القانونية والمالية مع المصارف لغرض فتح التسجيل على الوحدات السكنية للمواطنين وفق الآلية الجديدة)، مبيناً ان (المشاريع السكنية في بغداد مُنحت من قبل هيئة استثمار بغداد المعنية بالمجمعات السكنية، لكونها الجهة المسؤولة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بغداد، واوضح الغانمي ان (مشاريع الابنية السكنية تحتاج الى الاراضي والاموال من الجهات ذات العلاقة، وفق رؤية الهيئة)، منوهاً الى انها (وجهت بالالتزام بالأسعار الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية، وتعمل على وضع المخططات الاساسية لإنشاء مدن حضرية جديدة خارج مراكز المدن تشبه مدينة بسماية لمعالجة الزخم خارج المدن الرئيسة و توفير الخدمات)، واضاف ان (الهيئة لديها مراجعة للمشاريع السكنية والتجارية لغرض إعادة ترتيب الاولوية وفق الحاجة الفعلية، مع فرض بعض البنود التي تحافظ على حقوق المواطن، والزامات قانونية على شركات استثمارية في القطاع السكني، منها الالتزام بالأسعار المحددة بالدينار وفق دراسة الجدوى، او اعتماد الدولار بسعر الصرف الرسمي المحدد من قِبل البنك المركزي). في غضون ذلك، اجرت فِرق وزارة التخطيط، زيارة ميدانية لمشروع إعادة تأهيل وتطوير مدخل بغداد نينوى، للاطلاع على مراحل العمل ، ومعالجة المشكلات التي تعيق انجازه. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المشروع شهِد ارتفاعاً ملحوظاً بنسب الانجاز) ، مبيناً انه (يتضمن إعادة تأهيل الطريق وتطويره ليصبح بثمانية مسارات، الى جانب اعمال الأنارة)، واشار الى (ازالة التعارضات على المشروع من انابيب النفط والكيبل الضوئي)، مضيفاً ان (الوزارة تكثف متابعتها الميدانية لمداخل العاصمة، حسب توجيهات رئيس الوزراء محمد السوداني).

إعداد خطة

واوعز وزير التخطيط، محمد علي تميم، بتشكيل لجان بشأن خطة التنمية الوطنية للاعوام الخمسة المقبلة. وقال بيان امس ان (الوزير بحث مع اللجنة العليا لإعداد خطة التنمية الوطنية الخمسية من العام الجاري حتى 2027 بمشاركة عدد من النواب، والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ووكلاء عدد من الوزارات ورؤساء الاتحادات وعدد من المديرين العامين، وجهات خاصة، خطة التنمية التي يجرى العمل على إعدادها وفقاً للوضع الاقتصادي)، واوضح انها (ستكون منسجمة مع البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري، لدعم الحكومات المحلية في ظل الزيادات السكانية، ما يستدعي التوجه نحو الاستثمار في المشاريع ذات البعد الاجتماعي، والتركيز على البنى التحتية المتعلقة بالقطاعات الإنتاجية، لاسيما قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، والعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي بما يخدم تقليل الفوارق)، لافتاً الى (تشكيل لجان فرعية متخصصة مهمتها متابعة نتائج الخطة بشكل دوري، ومواجهة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة)، واضاف ان (العمل مستمر بإعداد الخطة، واضافة بنود جديدة من اجل ارتباط الخطة بأهداف التنمية المستدامة للبرامج السنوية للبنى التحتية كالتعليم والصحة وغيرها من البرامج الرئيسة، كما جرى خلال الاجتماع استعراض ما تم تحقيقه من اهداف الخطة الخمسية السابقة).