تشكيل لجنة لمتابعة الخدمات في مجمّع بسماية

الإستثمار يدعو إلى تعزيز الشراكة مع كوريا

بغداد – ندى شوكت

شدّدت الهيئة الوطنية للإستثمار، على متابعة اعمال الخدمات في مجمع بسماية السكني، واكدت انها وضعت خطط لإنجاح المشروع السكني بإشراف رئيسها حيدر مكية.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهيئة سجّلت بعض المؤشرات التي التي تستدعي تحديد معالجات موضوعية للمضي نحو اقامة مشروع نموذجي في بغداد)، واشار الى (تشكيل لجنة خاصة لتقييم اعمال شركة عراقنا داخل المجمّع ومستوى الإفادة في تقديم خدماتها للمواطنين)، مبيناً ان (الهيئة دعت سكّان بسماية الى توخي الحذر وعدم التعاطي مع المعلومات المضللة والكاذبة).

قوانين خاصة

ولفت الى (اهمية الالتزام بالتعليمات والقوانين الخاصة بخدمات وديمومة الخدمات داخل المجمّع، فضلاً عن تفعيل الباج الإلكتروني المخصص لتسهيل دخول الساكنين وخروجهم، وتعزيز الاجراءات الامنية فيه)، واوضح ان (الهيئة وجدت تلكؤ في عملية دفع المستحقات المالية المترتبة عن الخدمات المقدمة في المدينة من قِبل بعض الساكنين، ما سيؤثر على طبيعة وقدرة الشركات على الإلتزام ببنود العقد المُبرم معها، لاسيما ان مستحقات شركة عراقنا للخدمات المدفوعة لاتزيد نسبتها عن 20 بالمئة من إجمالي مستحقاتها). واكدت الهيئة، تنفيذ مشروع ماء بسماية قريباً. وذكر البيان ان (المشروع سيحل ازمة المياه التي تغطّي احتياج المدينة من الماء وصولاً الى 100 الف وحدة سكنية)، واوضح ان (الخطط تهدف الى النهوض بواقع الخدمات في المدينة، خصوصاً في فصل الصيف، اهمها الماء والكهرباء)، مضيفاً ان (الهيئة بحثت مع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، ومحافظة بغداد، كيفية تجاوز العقبات التي تواجه مشروع محطة الماء في بسماية، واتفقت على توفير خدمة الماء بسعات جديدة تلبّي كامل حاجة السكّان). ونوه الى ان (الشركة المستثمرة ستباشر قريباً بتنفيذ مآخذ الماء الجديد من نهر دجلة وصولاً إلى مشروع مدينة بسماية، بما يتناسب مع استعدادات الهيئة لعودة العمل بالمشروع من قبل شركة هانوا الكورية الجنوبية).

على صعيد متصل، اوضح رئيس الهيئة، حيدر مكية ان مجمّع بسماية يعد من المشاريع الرائدة والدقيقية التي تعالج مشكلة السكن. وشدّد خلال اجتماعه مع وفد سفارة كوريا الجنوبية في العراق، على (اهمية تعزيز التعاون الثنائي بين بغداد وسول، وتنفيذ الاتفاقات التي تقتضي بتطوير الجانب الاستثماري وجذب رؤوس الاموال الكورية). من جانبها اشارت كوريا الى (امكانية تواصل المباحثات الفنية والقانونية مع شركة هانوا لتحديد القرار الخاص بالعقد الملحق لمدينة بسماية). ودعا مكيّة الى معالجة التحديات التي تواجه الاستثمار، مؤكداً ضرورة تطوير العمل القطاعي. وذكر رئيس الهيئة خلال اجتماعه مع هيئات الاستثمار في المحافظات، تابعته (الزمان) ان (هنالك فرصاً استثمارية حقيقية تنسجم مع المنهاج الحكومي، يجب تنفيذها وفق سقوف زمنية محددة لإنجاح الواقع الإستثماري في مختلف القطاعات السكنية والخدمية والتعليمية والسياحية والتجارية).

مواجهة تحديات

واوضح ان (الهيئة تواجه تحديات خاصة في العمل المتعلق بقلة التخصيصات الوظيفية والمالية لهيئات الإستثمار في المحافظات، وعدم منح الصلاحية لمندوبي الوزارات في النافذة الواحدة والواردة في المادة 9/ثالثا و20/اولا من قانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006 المُعدل، فضلاً عن غياب آلية بيع الوحدات السكنية او إيجارها بنظام ينسجم مع القدرة الشرائية للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود).