الإساءة للإمام أبي حنيفة النعمان مرفوضة – وليد الشطري

الهتافات النشاز من شرذمة جهلة مرفوض ..أطلاق الهتافات من قبل زوار جهلة بالإساءة للإمام أبي حنيفة النعمان تصرف مستهجن أطالب الجهات الأمنية المختصة محاسبة كل من تسول له نفسه الإساءة للرموز الدنية من جميع المذاهب والطوائف ..لعن الله المتصيدين بالماء العكر أصحاب الفتنة..!؟

اللهم أحفظ العراق من شر الأشرار صناع الفتن ..

الفقيه أبي حنيفة النعمان شخصية أثارت الكثير من الجدل في حياته لكن هذا لا يحق للجهلة الإساءة والتطاول أرحموا العراق من الفتنة والطائفية يرحمكم الله..

العراق لا يحتمل مزيداً من التوتر والتشنج والفتن.