رئيسة يونامي تدعو السياسيين العراقيين إلى إبداء التنازلات وخبير لـ (الزمان):

الإرتهان للخارج مأزق الدولة والمتسبّب في فقدان الإرادة الوطنية

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

عزا الخبير عبد الامير المجر عدم تنازل السياسيين العراقيين الذي يعوق تشكيل حكومة الى تبعيتهم لقوى خارجية ،مشددا على ان الارتهان للخارج أصبح مازق الدولة العراقية والمتسبب في فقدان الارادة الوطنية. وقال المجر لـ(الزمان) امس معلقا على ما ورد في إحاطة رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي جينين هينيس بلاسخارت لمجلس الأمن بشأن العراق ، مشيرة الى ان عدم تقديم التنازلات من السياسيين العراقيين دلالة على عدم النضج ، قال ان (ما كشفته رئيسة البعثة الدولية بشأن العراق صحيح تماما، إذ ان مرد عدم التنازل من جانب الساسة لتشكيل الحكومة، هو تبعيتهم لقوى خارجية وتنفيذ اجندة غير وطنية)، مضيفا (ليس فقط عدم نضج وانما ايضا عدم شعور بالمسؤولية التاريخية) ورأى المجر ان (الارتهان للخارج اصبح هو مازق الدولة العراقية وهو السبب في فقدان العراق ارادته الوطنية التي تعد الرافعة الاساس في بناء الدولة اي دولة)، محذرا من(خطورة ما سيترتب على العراق مستقبلا بسبب سياسة الارتهان هذه) مشيرا الى ان (اغلب الاحزاب الفاعلة في العراق تعمل لارضاء مرجعياتها الخارجية، وهذه حقيقة لايحجبها غربال). وقالت بلاسخارت في احاطتها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي (أود أن أستهل إحاطتي بالحديث عن زيارتي مؤخراً إلى إحدى المقابر الجماعية في صحراء السماوة برفقة رئيس الجمهورية برهم صالح فهذه المقبرة تمثل شهادة صارخة على جرائم صدام حسين المرعبة تجاه العديد من أبناء شعبه، وكانوا في تلك الحالة من الشعب الكردي. كانت تجربة مؤثرة بشدة، مما يؤكد مرة أخرى أن ماضي العراق الذي تميز بالعنف وغياب القانون ما زال يلقي بظلاله على حاضره)، مستدركة (لكن تلك التجربة أوضحت أيضاً كم كان التحول في العراق من الديكتاتورية إلى الديمقراطية خارجاً عن المألوف في القرن الحادي والعشرين). وتابعت انه (من أجل أن تترسخ الديمقراطية بحق، فهي تحتاج إلى الوقت ،الكثير من الوقت والكثير من العمل الشاق. ويجب علينا أن نقر بأن الصراع السياسي الداخلي الجاري حالياً يمثل عقبةً مُكلفة. فبعد مرور عام كامل على الانتخابات العامة، ما زال يتعين تسمية وزراء لشغل حقائب وزارية مهمة وهي الداخلية والدفاع والعدل والتربية، إذ لم تُبدِ الأحزاب السياسية حتى الآن ما يظهر أنها مستعدة لتقديم تنازلات)، مضيفة (يتعين الفهم أن التنازلات السياسية ليست دليل ضعف، بل هي في واقع الأمر دليل على النضج السياسي ومن متطلبات القدرة على التكيف).واشارت الى تأخر اختيار رؤساء اللجان النيابية بالقول (بخطى بطيئة ولكنها واثقة يجري حالياً اختيار رؤساء ونواب رؤساء ومقرري اللجان النيابية، وكان ذلك يمثل عقبة رئيسية في طريق المباشرة بالعمل البرلماني. لم يكتمل ذلك بعد، لكن قد آن الأوان بالفعل، حيث لا تزال قوانين مهمة بانتظار التشريع). واضافت (لا أفشي سراً إن قلت أن السلطات والمؤسسات والآليات والمنظومات العراقية لاتزال تناضل ضد مشاكل عميقة الجذور غالباً ما أحبطت استجابات سريعة وقوية من جانب الحكومة للحاجات الملحة مثل إعادة الإعمار والتنمية والأمن)، موضحة انه (يمكن وضع مخطط لتصنيف هذه المشاكل بوصفها مجموعة من المصالح والذرائع الفردية، التي يعود الكثير منها إلى مظالم واختلافات طويلة الأمد بين المكونات وبين الكيانات السياسية وبين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، وقد أضحى كل ذلك مترسخاً بشكل شبكات سلطة مخفية وخاصة، تعمل باستقلالية تسعى لتحقيق أهداف ومقاصد ضيقة). كما تطرقت إلى آفة الفساد المستشرية على جميع المستويات في العراق. وقالت ان (الفساد يستهلك الأموال التي ينبغي أن تصرف على الخدمات العامة ويذهب بتلك الأموال إلى جيوب خاصة بدلاً من ذلك. لكنه يمنع أيضاً الأنشطة الاقتصادية مما يعوق تطوير الأعمال الذي يمكن أن ينتج عنه عملية ايجاد وظائف تمس الحاجة اليها)، مشيرة الى(انخراط الحكومة الواضح في التصدي لهذا الأمر).وفي ما يخص مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان، اشارت الى التقدم المهم المحرز مؤخراً، قائلة(بعد 218 يوماً من المفاوضات تم التوقيع بتاريخ 5 أيار على اتفاق تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة. ولتجنب المزيد من المشاكل، يمكن أن تكون الحكومة الجديدة جاهزة في شهر حزيران).كما حذرت من امكانية عودة تنظيم داعش داعية إلى دعم دولي واسع النطاق. وبحسب هينيس بلاسخارت فإنه (إذا لم تتم معالجة مسألة عودة مقاتلي داعش وعائلاتهم من سوريا إلى العراق بشكل صحيح فإننا نجازف في خلق أرض خصبة جديدة لجيل قادم من الإرهابيين)، لافتة الى أن (هذه المسألة ليست مجرد مشكلة عراقية، لأن هناك مقاتلين غير عراقيين أيضا)، منتقدة ضمنا دولا لم تذكرها بالاسم تحافظ على (مسافة استراتيجية) من مواطنيها. وأشادت بإنفتاح العاصمة بغداد وأن المنطقة الخضراء ستلغى قريبا جدا، لكنها حذرت من إن (الوضع الأمني في العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد يتطلب مراقبة دقيقة لأن تهديد ت داعش المتطرف لايزال قائما).

ونقلت عن ممثل في التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ، لم تذكر اسمه، قوله مؤخرا إن عناصر داعش (تعاود الظهور. لقد استراحوا وانتقلوا ونشطوا). ورأت ان (أحد الشواغل الأمنية المهيمنة الأخرى هي العناصر المسلحة التي تعمل خارج نطاق الحكومة، وتشارك في أنشطة غير قانونية أو إجرامية تقوض سلطة الدولة، وتضعف الاقتصاد، وتمنع عودة آلاف النازحين).

وأشارت لتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، الذي أثار مخاوف سقوط العراق بينهما مرة أخرى، بينما هو على طريق الانتعاش.وقالت أنها مسرورة باستمرار تواصل قادة العراق مع نظرائهم الإقليميين والدوليين، حيث جعلوا البلاد (شريكا موثوقا). وتابعت ان(العراق يستطيع أن يكون عامل استقرار في منطقة مضطربة بعد أن كان ساحة صراع، وهو يستطيع أن يوفر مساحة للمصالحة الإقليمية، ويمهد الطريق لحوار أمني إقليمي)، مستدركة (في الوقت نفسه، لا يمكننا تجاهل أن العراق يواجه تحديات خطيرة في منع اقليمه من أن يصبح مسرحا لتنافسات مختلفة. لذلك، لكل من يشعر بالتحدي: وضع عبء إضافي على العراق هو حقا آخر شيء يحتاجه).