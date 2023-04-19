الإدارة‭ ‬الكردية‭ ‬تريد‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭ ‬استباقاً‭ ‬لعواقب‭ ‬التصالح‭ ‬السوري‭ ‬التركي‭ ‬

مصدر‭ ‬مسؤول‭:‬لن‭ ‬نكرر‭ ‬تجارب‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬الكردي

القامشلي‭ (‬سوريا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دمشق‭ -‬الزمان‭ ‬

وسط‭ ‬مشاعر‭ ‬الخوف‭ ‬والقلق‭ ‬وبعد‭ ‬تلقي‭ ‬نصائح‭ ‬من‭ ‬أحزاب‭ ‬كردية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬سوريا،‭ ‬أبدت‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬استعدادها‭ ‬للقاء‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬بهدف‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬حلّ‭ ‬للأزمة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تأتي‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬انفتاح‭ ‬عربي‭ ‬متسارع‭ ‬تجاه‭ ‬دمشق،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬سوري‭ ‬مسؤول‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬سوريا‭ ‬ستبقى‭ ‬موحدة‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تنازل‭ ‬قدر‭ ‬شعرة‭ ‬عن‭ ‬التراب‭ ‬السوري،‭ ‬وان‭ ‬حربنا‭ ‬الطويلة‭ ‬لن‭ ‬تنتهي‭ ‬بعد‭ ‬التضحيات‭ ‬بالتنازل‭ ‬للأحزاب‭ ‬الكردية‭. ‬وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬ان‭ ‬سوريا‭ ‬لن‭ ‬تكرر‭ ‬تجربة‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الكرد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إيضاح‭ ‬التفاصيل‭ .‬

وقالت‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬للاكراد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬وزعته‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬نؤكد‭ ‬استعدادنا‭ ‬للقاء‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬والحوار‭ ‬معها‭ ‬ومع‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التشاور‭ ‬والتباحث‭ ‬لتقديم‭ ‬مبادرات‭ ‬وإيجاد‭ ‬حل‭ ‬للأزمة‭ ‬السورية‮»‬‭. ‬وناشدت‭ ‬‮«‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وجميع‭ ‬القوى‭ ‬الدولية‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬السوري‭ … ‬بأن‭ ‬يؤدوا‭ ‬دوراً‭ ‬إيجابياً‭ ‬وفعالاً‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬حلّ‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‮»‬‭. ‬صدر‭ ‬موقف‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬الى‭ ‬دمشق‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬منذ‭ ‬القطيعة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬إثر‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬وبحث‭ ‬الطرفان‭ ‬وفق‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬الخطوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬شاملة‭ ‬للأزمة‭ ‬السورية‭ ‬تنهي‭ ‬كافة‭ ‬تداعياتها‮»‬‭. ‬وتضاعف‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬الانفتاح‭ ‬العربي‭ ‬تجاه‭ ‬دمشق،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬المنطقة‭ ‬تحرّكات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬إقليمية‭ ‬يتغيّر‭ ‬معها‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬منذ‭ ‬اتفاق‭ ‬الرياض‭ ‬وطهران،‭ ‬حليفة‭ ‬دمشق،‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬خاضت‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬جولات‭ ‬محادثات‭ ‬عدّة‭ ‬مع‭ ‬دمشق،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إحراز‭ ‬نتائج‭. ‬ويكرر‭ ‬الأسد‭ ‬اتهام‭ ‬الأكراد،‭ ‬الذين‭ ‬شكّلوا‭ ‬رأس‭ ‬حربة‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وتمكنوا‭ ‬من‭ ‬دحره‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬بدعم‭ ‬أميركي،‭ ‬بـ»العمالة‮»‬‭ ‬لواشنطن‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحالفاً‭ ‬دولياً‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭. ‬وقال‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬الأخيرة‭ ‬الى‭ ‬موسكو‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬الوحدات‭ ‬الكردية،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أن‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬أو‭ ‬فرد‭ ‬يعمل‭ ‬لصالح‭ ‬قوة‭ ‬أجنبية‭ ‬هو‭ ‬خائن‭ ‬وعميل‭ ‬بكل‭ ‬بساطة‮»‬‭. ‬وتصف‭ ‬دمشق‭ ‬انتشار‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬بـ»الاحتلال‮»‬‭. ‬وتدين‭ ‬تحالف‭ ‬الأكراد‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬وتحمل‭ ‬عليهم‭ ‬‮«‬نزعتهم‭ ‬الانفصالية،‭ ‬فيما‭ ‬ينفي‭ ‬المسؤولون‭ ‬الأكراد‭ ‬أي‭ ‬طموحات‭ ‬انفصالية‭. ‬وأكدت‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬تمسّكها‭ ‬بـ»وحدة‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‮»‬،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬‮«‬تأسيس‭ ‬نظام‭ ‬إداري‭ ‬سياسي‭ ‬ديمقراطي‭ ‬تعددي‭ ‬لامركزي‭ ‬يحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الجميع‭ ‬دون‭ ‬استثناء‮» ‬‭ ‬وفي‭ ‬موقف‭ ‬لافت،‭ ‬طالبت‭ ‬بتوزيع‭ ‬الثروات‭ ‬والموارد‭ ‬الاقتصادية‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬عادل‮»‬‭ ‬بين‭ ‬المناطق‭ ‬السورية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬حقول‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬أبرزها‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرتها‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬نؤكد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مشاركة‭ ‬هذه‭ ‬الموارد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬عبر‭ ‬الحوار‭ ‬والتفاوض‮»‬،‭ ‬شأنها‭ ‬شأن‭ ‬الموارد‭ ‬‮«‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬ويخشى‭ ‬الأكراد‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬مكتسبات‭ ‬حققوها‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع‭ ‬الأولى،‭ ‬بعدما‭ ‬عانوا‭ ‬لعقود‭ ‬من‭ ‬سياسة‭ ‬تهميش‭ ‬اتبعتها‭ ‬الحكومات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬بحقهم،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬للنزاع‭ ‬تستثنيهم،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬استبعادهم‭ ‬من‭ ‬جولات‭ ‬تفاوض‭ ‬عدة،‭ ‬أبرزها‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بين‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الحكومة‭ ‬والمعارضة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭.‬

ويخشون‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تقارب‭ ‬بين‭ ‬دمشق‭ ‬وأنقرة،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬الوحدات‭ ‬الكردية‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬إبعادها‭ ‬عن‭ ‬حدودها‭.‬

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