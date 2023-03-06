الإحسان من أعظم سمات الإنسان – حسين الصدر

-1-

اذا كان التنمر والتجبر واجتراح عمليات العدوان والايذاء للآخرين سِمةَ المنحدرين الى السفوح بخستهم ونذالتهم واختراقاتهم للخطوط الحمراء فانّ الاحسان – بكل ما ينطوي عليه من معاني الحب والتحنان والرقة والتلهف لتقديم الدعم والمساعدة للآخرين – هو سمة النفس الصافية الودودة التي يمور ماء النبل والمروءة في وجهها .

-2-

وروي عن الرسول الأعظم (ص) أنه قال :

” جُبِلَتْ القلوبُ على حُبّ مَنْ أحسنَ اليها وبُغْضِ مَنْ أساء اليها “

كنز العمال ج 16 ص 115

ان الاحسان يكشف عن حِسٍ انساني يدخلُ مَعَهُ صاحبُهُ القلوب بلا استئذان تماماً على عكس الاساءة التي تعكس أمراضاً نفسية واخلاقية توجب النفور منه .

وقد ألمَّ الشاعر بهذا المعنى فقال :

أحسنْ الى الناسِ تستَعْبْد قلوبَهُمُ

فطالما استعَبد الانسانَ إحسانُ

-3-

وجاء في عهد الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) الى مالك الاشتر – رضوان الله عليه – قوله :

” ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء فان في ذلك تزهيداً لإهل الاحسان في إحسانهم وتدريباً لأهل الاساءة على الاساءة وألْزِم كلاً منهم ما أَلْزَمَ به نفسه “

انّ العدالة المطلوبة لا تعني التعامل على حد واحد مع المحسن والمسيء ذلك أنْ المحسن بادر وبذل واعطى فلابد أنْ يُشكر ويُقدّر ، بينما أمعن المسيء بالاساءة فلابد أنْ يَشعر بالآثار السلبية لاساءته واهمها انصراف القلوب عنه وانكماش النفوس منه .

-4-

ان الاحسان عبادة اجتماعية ، وهو من أهم البوابات لدخول الجنة، فقد تكون رعايتك للايتام والأرامل – وهي من مصاديق الاحسان – سببا لدخولك الجنة .

وقد تمسح على رأس يتيم إشعاراً له بالمحبة وتعويضاً عن حنان الابوة المفقود فتكون مسحتك تلك سببا لدخول الحنة .

وكل خدمة صادقة للدين والشعب والوطن انما هي لون من ألوان الاحسان .

-5-

وهكذا تطرح قضية الاحسان نفسها بين الناس ليكون التنافس في ميدانها وفي هدّ الخير كله في الدنيا والآخرة .

-6-

ومن طريف ما قرأت قول الشاعر يناجي ربه ويطالبه بالاحسان وان كان

من أهل الجفوة :

أيا رب إنْ كنتُ الجديرَ بجفوةٍ

فأنتَ باحسانٍ إليّ جديرُ

وان تَكُ عن شكري غنيّا وطاعتي

فانّي الى الغفران منكَ فقيرُ