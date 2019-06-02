الإحتجاج

كاظم مجبل الخطيب

متى مرَّ فيكَ العيد حتى تعيّدا

وبابكَ عنّا قد لقيناهُ موصدا

ظننتَ بأنّ الدهر ينصفُ مرّةً

وعمركَ في وهم الظنون تبدّدا

هل العيد إلّا أن يعود بغائبٍ

وهل تاه عنّي العيد إلّا تعمّدا

هل العيد إلّا أن أعزّى بفقدها

ويؤلمني من ردّ قولي مفنّدا

فوا أسفاً قد ضاع عمري بدونها

كمنْ ضلَّ في دربٍ إليها وما اهتدى

بلى فاتني منها جميل وداعها

ولم تدرِ حتى الريح عن ذاكَ موعدا

لقد تركتْ في القلب غصّة عاشقٍ

وللآن هذا القلب لم يتنهّدا

تنام عيون الفارغين من الهوى

وجفني طوال الليل يمضي مسهّدا

أكابرُ لا ألقى زماني بذلّةٍ

وإنْ قلَّ ما عندي ألاقيهِ سيّدا

مشيت طريقاً موحشاً غير سالكٍ

وليس سوى بالموت كان معبّدا

أردتُ من الدنيا الذي ليس عندها

وما قدرها حتى أمدَّ لها يدا

كأنّي بها تعطي عبيد زمانها

فماذا ستعطي من عليها تسيّدا

مضيت نبيّاً شرّع القوم قتلهُ

وعشت غريباً بينهم ومشرّدا

أقمت صلاة الحبّ في غير وقتها

فلم ألقَ إن حلّتْ صلاتيَ مسجدا

أصارع دهراً ما تدرّعت دونهُ

وليس سوى قلبٍ يلاقي المهنّدا

ولم أدرِ أنّ الحرب ميدان صولةٍ

وأهون ما فيها الوثوب على العدا

أبيت من الأنذال عوناً لخوضها

فأفديت نفساً كي الى المجد أصعدا

وهل أشتكي رمي السهام لأهلها

وأعلمُ من فيهم تصدّى وسدّدا

تحمّلت طعْنات الزمان وما اكتفى

يريد بأنْ أمضي إليه مقيّدا

تصبّرت كالبركان غيظاً وما اشتكى

فأبقيتهُ بين الجوانح مُخمدا

زرعت بذور الحبّ في كلّ موسمٍ

أقاوم عصف الريح عنها لتحصدا

وفيتُ وما قصدي الوفاء لجاحدٍ

فينكرهُ من كان منهُ مجرّدا

ليرجع غدراً من دمائي مخضّباً

وهل أتّقي سيفاً بدا ليَ مغمدا

أسامحُ من يأتي بذنبيَ مثقلاً

فأنزلُ عنهُ الحمل مهما تكبّدا

ثلاثون عاماً ما نسيتَ زمانها

لتبني لها صرحاً من الوهم شُيّدا

ثلاثون عاماً ترتدي ذكرياتها

قميصاً من الأحزان لم يتجدّدا

ثلاثون عاماً ما نظرت لغيرها

فهل كنت أعمى عن سواها أم ارمدا

تمرّ سنين العمر ظمأى لمائها

وفي وصلها أيقنت للقلب موردا

تودّ بأن تأتيكَ حلماً لمرّةٍ

وجفنكَ فجرٌ صار للّيل موقدا

تفرّدت في حبٍ ولم يكُ عابراً

ومن قبلُ لم نسمعْ سواكَ تفرّدا

تصلّي اذا ما قمت عشراً ونصفها

لها تدّعي قرباً وليس لتُعبدا

أتزعمُ أنّ المال في الحبّ حاكمٌ

فما لكَ لم تظهر إليه تودّدا

على الفقر لم تنهضْ بسيفكَ فارساً

تناجزهُ ندّاً تجرّأ واعتدى

تقول بأنّ الحظّ خانكَ دائماً

وحاولتَ سعياً لم تكن متردّدا

وأنّكَ أرسلت احتجاجكَ للسما

دموعاً فلم تهطلْ عليكَ لتحمدا

تذكّرني فيها الاماكن كلّها

كأنّ لها أبقتْ ببغداد مشهدا

تألّقَ فيها الحبّ حتى وجدتهُ

نشيد حياةٍ في هواها تجسّدا

لعلّي بهذا الشعر أبلغ غايتي

اذا سمعتْ منهُ الجميل مردّدا

تقحّمتُ نار الشعر من أجل حبّها

لتصبح ديواني وللشعر مربدا