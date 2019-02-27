الإحباط ومشاعر الذل تغذي احتجاجات الجزائر

الجزائر -(أ ف ب) – يفسر تراكم الإحباطات والشعور بالذل بسبب الصورة التي شاهدها العالم لرئيس طريح الفراش يريد البقاء في الحكم تعاظم الاحتجاجات في الجزائر، ما يفرض على السلطة اتخاذ قرارات بأسرع وقت ممكن.

هل تنبأت السلطة بالاحتجاجات في الجزائر؟

من المؤكد ان السلطة كانت واعية بعدم تقبل الشعب ترشيح رئيس مريض ويكاد لا يُرى منذ خمس سنوات، كما جاء في “رسالة للأمة” نشرها بوتفليقة لإعلان ترشحه في 10 شباط/فبراير.

إلا انه كان من الصعب التنبؤ باحتجاجات بهذا الحجم غير المسبوق تقريباً في الجزائر.

واعتبر الباحث في علم الاجتماع زبير عروس أن”الغلطة الكبرى” لأنصار الولاية الخامسة “انهم لم يتوقعوا أن المجتمع وصل إلى هذه المرحلة من الوعي والنضج” السياسي، بحيث “أساؤوا تقديره”.

وأضاف الأستاذ بجامعة الجزائر2 أن “التعنت والإصرار” على الابقاء على هذا الترشيح “هو سوء تقدير لرد فعل” الجزائريين.

من جهته أوضح الباحث ناصر جابي أن “السلطة لا يمكنها أن تتوقع” ما حدث لأن الحكام “يعيشون في عزلة ومنقطعين عن الشعب منذ ثلاثين سنة”.

وبالاضافة الى ذلك فان ترشيح بوتفليقة وانتخابه لولاية رابعة في 2014 “مرا بسهولة” رغم أنه لم يكن قد مر عام على إصابته بجلطة في الدماغ، كما ذكرت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الجزائر3 لويزة دريس آيت حمادوش.

ولماذا هذا الحجم من الاحتجاجات؟

أوضحت آيت حمادوش أن الولاية الرابعة لبوتفليقة تميزت ب”تراكم الاحباطات” خاصة أنها بدأت بتراجع أسعار النفط الذي يمثل تصديره المصدر الاساسي لتمويل الاقتصاد الجزائري.

ولكن المحرك الأساسي للغضب هو “الإذلال” الذي شعر به الجزائريون –بالرغم من شفقتهم — وهم يشاهدون الصورة التي يعكسها رئيسهم على كرسي متحرك وفاقد للقدرة على الكلام.

“سبب هذه الثورة هو الاهانة التي أصبح يشعر بها الجزائريون بكل فئاتهم (بعدما) أصبحوا أضحوكة العالم”، بحسب زبير عروس.

ورأى ناصر جابي أن الجزائريين “وافقوا على الولاية الرابعة معتقدين ان بوتفليقة لن يعيش إلى نهايتها، لكن الخامسة غير مقبولة. (…) الشباب يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي ويشاهدون ما يحدث في الخارج ويشاهدون إهانة بلدهم”.

وقالت لويزة دريس آيت حمادوش أن “الشعور بالإحباط” أضيف له “الشعور بالذل”.

وأوضحت ان فرضية توريث الحكم للسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس ومستشاره، التي طالما تم الحديث عنها، “غير مقبولة لدى الجزائريين” فالجزائر “حتى وان لم يكن لديها تقاليد ديمقراطية راسخة إلا ان نظامها جمهوري”.

ومن ثم، فإن “جيل بوتفليقة” وهم الشباب الذين ولدوا مع وصوله للحكم قبل 20 سنة –هم الأكثر نشاطا في الايام الاخيرة–، لم يعرفوا سنوات الحرب الأهلية (1992-2002) التي تذكر السلطة بمآسيها الشعب كلما أراد الاحتجاج.

ماهي الخيارات المطروحة أمام السلطة؟

مازال أمام الفريق الرئاسي الى منتصف ليل الأحد (23:00) وهي آخر مهلة لتقديم الملفات، لتأكيد ترشيح بوتفليقة، –ثم عليهم القيام بحملة انتخابية في غياب المعني وتحت ضغط الاحتجاجات– أو إيجاد مرشح آخر.

وقال دبلوماسي إن فكرة الولاية الخامسة “تبدو نتيجة عجز النظام عن التوافق على مرشح آخر” خلال الخمس سنوات الماضية، وإيجاد خليفة يحقق الاجماع خلال أيام معدودة يبدو صعبا.

أما المظاهرات فلا يبدو انها ستتوقف بل ينتظر ان يزيد حجمها بمناسبة تظاهرة الجمعة المعلنة، ويمكن ان تكون مصيرية.

وبرأي الدبلوماسي فإن المسألة بالنسبة للنظام هي “هل نريد إنقاذ الأشخاص (بوتفليقة ومحيطه) أو نريد إنقاذ النظام؟”.

ومن الصعب التكهن بما سيحدث بالنظر الى ضبابية مسار اتخاذ القرار في النظام الجزائري.

وحذر زبير عروس بأن السلطة إن قررت إنقاذ ترشيح بوتفليقة، فيمكن ان تضطر الى قمع الاحتجاجات بسرعة، وهو خيار “قد يؤدي إلى الفوضى”.

هل يمكن أن تؤدي الاحتجاجات إلى تغيير النظام؟

أكد جابي إن كان الشعار الأصلي للمحتجين كان “لا للعهدة الخامسة” فإن شعارات أخرى ظهرت لتنادي ب”تغيير النظام”. و”الهدف الأول هو سحب ترشيح بوتفليقة لكن الشعب لن يتوقف هنا، فالشباب سيطلبون تغيير النظام”.

لكن السؤال هو: من يحمل هذا التغيير في بلد يحكم فيه نفس الحزب منذ الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي في 1962، وحيث لا صوت للمعارضة؟

وردت لويزة دريس آيت حمادوش أن “الانسحاب بلا تغيير سياسي عميق سيكون انتصارا منقوصا (لأنه) لا يوجد أي شخص في الوقت الحالي يمكنه ان يقدم بديلا ذا مصداقية”.