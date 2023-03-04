الإحباط صناعة عربية – عباس فاضل الموسوي

يتدوال مستخدوا مواقع التواصل الاجتماعي هذه الايام العديد من الفديوات قد تكون صادمة للذين يهربون من مواجهة حقيقتنا كعرب ولا زالوا غارقين في القصص المزيفة للماضي التليد.

مضمون هذه الفديوات قد يشكل نسبة عالية من وجهات نظر العرب بمثقفيهم وبسطاءهم.

ولعل ابرز هذه الفديوات جزء من حوار بثته قناة الجديد اللبنانية مع شخص يدعو الى ايقاف التناسل العربي على أمل ان تنقرض هذه الامة بعد عشرين أو ثلاثين سنة…..فهو يرى العرب خارج حركة التاريخ ومنطقتهم محصورة بين الهمج والبجم!!؟

ردود الافعال والتعليقات المصاحبة لهذا القول تبين مساحة الاحباط والخيبة التي يعاني منها المواطن العربي..…نعم نحن أوطان مستهلكة وغير منتجة ننتظر ما يقدمه الاخرون لنا.. العرب كأمة تمارس الخديعة مع ذاتها وتبحث عن انتصارات وهمية ولو في صنع أكبر كمامة!!

أو في الحصول على ميداليات اولمبية يحققها رياضيون لا يجيدون اللغة العربية. ارى ان هناك ترابطا بين قول اللبناني الداعي الى ايقاف التناسل وما يعانيه من احباط وبين ما طرحه أحد الاخوانجية في فديو اخر والباحث في ركام التاريخ عن رمز يتغنى به باعتباره يمثل صورة خادم الحرمين الحقيقي وهو هنا يتحدث عن السلطان العثماني( سليم الاول)…..وكلامه يتماشى مع الخط الاخواني الجديد الذي يلمع بصورة سلاطين الاتراك ويقدمهم على انهم حماة للدين والمذهب..

وينسى ان العثمانيين حكموا العرب وبلاد المسلمين باسم الدين ولعدة قرون تاركين وراءهم بلادا خربة يحكمها التخلف والجهل.