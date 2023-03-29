الإجهاد‭ ‬يكلّف‭ ‬بريطانيا‭ ‬28‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬كل‭ ‬عام

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

يكلّف‭ ‬الإجهاد‭ ‬المهني‭ ‬أو‭ ‬الإرهاق‭ ‬المرتبط‭ ‬بالعمل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البريطاني‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬28‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬أي‭ ‬حوالى‭ ‬32‭ ‬مليار‭ ‬يورو،‭ ‬وينتج‭ ‬عنه‭ ‬23،3‭ ‬مليون‭ ‬يوم‭ ‬إجازة‭ ‬وفقا‭ ‬لدراسة‭ ‬نُشرت‭ ‬الأربعاء‭. ‬وقال‭ ‬مؤلفو‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬أكسا‮»‬‭ ‬ومركز‭ ‬البحوث‭ ‬البريطاني‭ ‬CEBR‭ ‬إن‭ ‬البريطانيين‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بمشكلات‭ ‬نفسية‭ ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬أخرى‮»‬‭ ‬شملها‭ ‬هذا‭ ‬البحث‭. ‬واستندت‭ ‬استنتاجاتهم‭ ‬خصوصا‭ ‬إلى‭ ‬إحصاء‭ ‬أجراه‭ ‬معهد‭ ‬‮«‬إبسوس‮»‬‭ ‬شمل‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و74‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬بلدا‭ ‬ومنطقة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

ويظهر‭ ‬هذا‭ ‬الإحصاء‭ ‬أن‭ ‬21‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬البالغين‭ ‬البريطانيين‭ ‬يعانون‭ ‬اضطرابا‭ ‬عاطفيا،‭ ‬متقدمين‭ ‬على‭ ‬الأميركيين‭ (‬17‭ ‬‭%)‬‭ ‬والبلجيكيين‭ (‬11‭ ‬‭%)‬‭ ‬والفرنسيين‭ (‬10‭ ‬‭%)‬‭ ‬والصينيين‭ (‬10‭ ‬‭%)‬‭ ‬والسويسريين‭ (‬9‭ ‬‭%).‬‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬قرابة‭ ‬نصف‭ ‬البريطانيين‭ ‬حاليا‭ ‬ليسوا‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬نفسية‭ ‬جيدة‭ ‬وهم‭ ‬معرضون‭ ‬لخطر‭ ‬الإجهاد‭ ‬المهني‭ ‬الذي‭ ‬لديه‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬اقتصاد‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وشركاتها‮»‬‭.‬