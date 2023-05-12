الإتفاق والتوافق والفساد – صلاح الدين الجنابي

التوافق هو التوصل الى حلول ترضي الطرفين المختلفين على موقف أو قضية أو صفقة ويحدث بعد ظهور الفجوة أو النزاع بينهما، أما الاتفاق فهو تطابق بالاراء والمتبنيات والمواقف حول مختلف المسارات، والفساد قد يكون موجود في الأولى والثانية ولكنه في الأولى لا يظهر كنقطة خلاف بل يستبدل بمسميات يبتكرها كل طرف للوصول إلى السلطة والاثراء غير المشروع، أما الاتفاق فهو محمي بدرع التخادم ورمحه الفساد الذي يرهب كل من يحاول كشفه أو التقرب من لوبياته.

الاتفاق أو التوافق الذي يفضي للفساد مرض سرطاني خبيث قد لا يدرك المجتمع خطورته مبكرا ولكنه ينتهي بالهلاك.