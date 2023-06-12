الإتفاق مع الأردن على توطين الأدوية والإرتقاء بالطب

بغداد -قصي منذر

اتفق وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، مع نظيره الاردني، على تبادل الخبرات بالصناعات الدوائية. وقال الحسناوي خلال مؤتمر صحفي تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة ماضية بتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي منها التعاون مع الدول المجاورة لتعزيز القطاع الصحي)، مشيراً الى (الاتفاق على التعاون بمجال التدريب والتطوير وتبادل الخبرات والصناعات الدوائية، وتقديم التسهيلات اللازمة لتسجيل الأدوية في البلدين، فضلاً عن بحث تسهيل الدراسات الطبية للطلبة العراقيين في الأردن بما يسهم بالارتقاء بالجانب العلمي والصحي). وبحث رئيس الوزراء محمد السوداني، مع وزير الصحة الأردني فراس الهواري، تعزيز مجالات التعاون، اهمها توطين الصناعة الدوائية. وقال بيان امس ان (السوداني ناقش اهمية توطين الادوية وتقديم الدعم الطبي، وآليات العمل المشترك في مجال إدارة المستشفيات ومكافحة المخدرات، فضلاً عن تبادل الخبرات لمواجهة مختلف التحديات)، مشدداً على (دعم القطاع الصحي لكونه احد اهم اولويات البرنامج الحكومي)، من جهته اعرب الجانب الاردني عن (تطلع بلاده الى توطيد التعاون في مختلف المجالات الصحية، وتقديم التسهيلات لتوفير افضل الخدمات الطبية والعلاجية). كما بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، مع الهواري، اهمية توسيع التعاون وتبادل الخبرات من اجل النهوض بالواقع الصحي بما يخدم البلدين. وذكر رشيد ان (الحكومة مهتمة بتطوير وتحسين الخدمات الصحية، وتسعى للإرتقاء بالقطاع الطبي وتحسين الرعاية الصحية للمواطنين عبر بناء وتأهيل المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية).