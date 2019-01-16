إغتيال مسؤول في الحزب الديمقراطي وسط كركوك

الإتفاق على موعد إختيار رئاسة برلمان كردستان

اربيل – فريد حسن

اتفقت الاحزاب الكردية على تحديد الشهر المقبل، موعدا لاختيار هيئة لرئاسة برلمان اقليم كردستان. وقال مصدر في تصريح امس ان (هذا الإتفاق جاء خلال اجتماع الحزب الديمقراطي الكردستاني مع حركة تغيير والاتحاد الوطني الكردستانيين)، واضاف ان (الديمقراطي طلب تحديد موعد لتشكيل الحكومة الجديدة)، واوضح المصدر ان (الاطراف المجتمعة اتفقت بصورة شفوية على اختيار الهيئة الرئاسية لبرلمان كردستان مطلع الشهر المقبل ثم البدء بالخطوات الاخرى المتعلقة بتعديل قانون رئاسة الاقليم واختيار رئيس لكردستان وتكليفه بتشكيل الكابينة الجديدة). من جانبه ، اتهم قيادي في الديمقراطي الكردستاني الإتحاد الوطني بمحاولة خلط الأوراق في مباحثات منصب وزارة العدل في حكومة عادل عبد المهدي. وقال صبحي المندلاوي في تصريح امس انه (لم تحسم حتى الان الوزارة وهي في طور الحوارات واعتقد ان الخلاف على المنصب في طريقه للحل)، مؤكدا ان (الاتحاد الوطني يحاور على أساس السلة الواحدة في تشكيل حكومة الاقليم ووضع كركوك والمناصب في الحكومة الاتحادية وهو أمر نرفضه ويعد خلط للأوراق وستضيع بها حقوق شعب كردستان)، مبينا ان (الديمقراطي قادر على تشكيل حكومة الاقليم بالاغلبية لكنه حريص على مشاركة الاخرين لتكون حكومة قوية يكون فيها تغيير جذري على عمل المؤسسات). واغتال مسلحون مجهولون امس مسؤولاً في الديمقراطي الكردستاني وسط كركوك. وقال مصدر في تصريح امس (مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على جبار عارف رشيد مسؤول منظمة المصلى للحزب في كركوك،مما ادى الى مقتله بعد نقله الى مستشفى آزادي متاثرا بجروحه)، مشيرا الى ان (المهاجمين فروا الى جهة مجهولة و التحقيقات مازالت مستمرة بشان الجريمة).

واندلع حريق في مخيم هَرشَم للنازحين بالقرب من ناحية عينكاوا ضمن محافظة أربيل أدى إلى اشتعال 14 كرفانا. وأفادت مصادر انه (في الساعة السادسة من صباح امس الأربعاء اندلع حريق في المخيم وأدى إلى احتراق 14 كرفان بالكامل). بدوره ، قال رئيس مؤسسة البارزاني الخيرية موسى أحمد ان (الحريق لم يتسبب بوقوع خسائر بشرية ومن المؤسف أن هذه الحوادث تقع بسبب التماس الكهربائي ووسائل التدفئة)، واضاف (لقد باشرنا العمل بالتنسيق مع المحافظة وعدد من المنظمات الأخرى لمساعدة وتعويض العوائل التي احترقت مساكنها في المخيم وسنوفر لهم كل اللوازم خلال الساعات المقبلة). وتقيم 300 عائلة نازحة من سنجار والموصل في المخيم حيث تفيد الإحصائيات بأن عدد سكانه يبلغ نحو الف و 500 فرد لم يعودوا إلى ديارهم حتى الآن بسبب غياب الأمن والاستقرار عن مناطقهم.