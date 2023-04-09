الإتفاق الإنجاز – كوفند شيرواني

يعد يوم الثلاثاء الرابع من نيسان 2023 يوما عراقيا سارا بكل المقاييس، ففيه تم توقيع اتفاق استئناف تصدير نفط الاقليم بين بغداد وأربيل برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني. تضمن الاتفاق توافقا على تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من إقليم كوردستان تسوق عبر شركة سومو، وتحول الايرادات إلى حساب بنكي خاص بمبيعات نفط الإقليم ويخضع للرقابة المالية، وتشكيل لجنة رباعية مشتركة تشرف على بيع نفط إقليم كردستان في الأسواق العالمية إلى حين إصدار تشريع قانون النفط والغاز.

يعتبر هذا الاتفاق يعتبر بداية الحل لملف إستعصى على الحكومات السابقة لسنوات طوال. والتوصل إلى اتفاق بعد 10 أيام فقط من توقف التصدير (منذ اليوم الخامس والعشرين من آذار الماضي) سيكون مفيدا للجميع و سترفد عائدات التصدير الموازنة العراقية وتوقف الخسائر الناجمة عن توقف التصدير.

يعكس هذا الأتفاق النفطي جملة اشياء أهمها وجود ارادة سياسية جادة لدى الحكومة الاتحادية برئاسة السيد محمد السوداني وحكومة الاقليم برئاسة مسرور بارزاني، وكذلك صدق وحسن النوايا للطرفين، والتعامل بمهنية وديناميكية عجلت التوصل إلى الاتفاق النفطي في وقت قصير وبصيغته الحالية.

مزايا الاتفاق النفطي

اتفاق الرابع من نيسان سيسدل الستار عن خلاف قانوني أستمر لمدة تسع سنوات صرفت فيه أموال طائلة في مواجهات قضائية توترت خلالها العلاقات بين الحكومة الاتحادية والإقليم حول هذا الملف، وسيكون حافزا قويا لتشريعات تملأ الفراغ القانوني المستمر منذ عام 2005 جراء عدم وجود قانون نافذ للنفط والغاز في العراق.

هدر مستمر

المزية الثانية : ان الأتفاق المبرم سيوقف الهدر المستمر بسبب جراء توقف تصدير قرابة حوالي 450,000 برميل يوميا من نفط الاقليم وحوالي 80000 برميل من نفط كركوك، تبلغ قيمها مجتمعة نحو 37 مليون دولار يوميا وهو مبلغ ليس باليسير في ظل موازنة قدمت للبرلمان وتتضمن عجزا يقارب الخمسين مليار دولار.وحسب ما جاء في كلمة السيد السوداني والسيد البارزاني فإن هذا الاتفاق سيمثل أساسا جيدا لتمرير قانون الموازنة الاتحادية وكذلك قانون النفط والغاز الذي يعكف خبراء قانونيون على وضع اللمسات الأخيرة لمسودته لترسل بعدها الى رئاسة الحكومة العراقية وبعدها للبرلمان للتدارس ثم المصادقة. وسيعمل قانون النفط، بعد اقراره، على احتوء كل الخلافات السابقة في هذا القطاع وسيمنع ظهور أية خلافات مستقبلية في ادارة صناعة النفط والغاز في العراق.

المزية الرابعة: الاتفاق سيجمع ادارة كل الصادرات النفطية العراقية في مؤسسة عراقية واحدة وهي شركة سومو، وبذلك ستصبح خطط التسويق وبرامجها أكثر انسجاما مع قرارات منظمة الأوبك وتحالف الاوبك بلس، وبالتالي ستتعزز مكانة العراق في هاتين المنظمتين وفي أسواق الطاقة العالمية.

المزية الخامسة: ان كسر الجمود والتوصل الى حلول جذرية مستدامة لأدارة قطاع النفط والغاز وفق اسسس دستورية عادلة تلتزم البرنامج الحكومي لكابينة السيد السوداني، سينشيء جسورا جديدة للثقة وسينعكس ايجابيا على معالجة سائر الملفات الأخرى العالقة منذ سنوات بين الإقليم والمركزبشأن مناطق المادة 140 من الدستور وتخصيصات البيشمركة (حرس الأقليم) وغيرها.من يقف بالضد من الاتفاق ؟تصدرت أخبار الأتفاق النفطي بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان العديد من وكالات ألأنباء والقنوات الأعلامية المحلية والعربية والعالمية، كان معظمها يثني على الجهود الحكومية ومثابرة فرق التفاوض في اتمام هذا الاتفاق. ومن دواعي هذا الأهتمام المفرط هو التاثير المتوقع لأستمرار امدادات الطاقة في استقرار الأسواق التي بدأت تشهد ارتفاعات ملحوظة في أسعار النفط. حيث يأمل المستهكون الكبار في أوربا وأميركا ان تعمل التدفقات الجديدة للنفط في تهدأة الأسواق وخفض أسعار الطاقة بما يضمن استمرارالتنمية والانفتاح الاقتصادي الذي تراجع كثيرا قبل سنتين ابان تفشي جائحة الكورونا.

ردود افعال

ويشير مراقبون أن ردور الأفعال في الداخل العراقي كانت باهتة وأقل حماسة من الخارج في تلقي اخبار الاتفاق. وبخلاف التوقعات، لم ترد في وسائل الإعلام المحلية الكثير من رسائل التهنئة والثناء من الشخصيات والأطراف السياسية بشان النجاح الذي حققته حكومة السيد محمد شياع السوداني وحكومة الاقليم برئاسة مسرور بارزاني في التوصل لأتفاق لم يكن متوقعا من أي مراقب متفائل في السنوات السابقة .ذلك يمكن تأويله بان بعض الأطراف السياسية في بغداد قد لا تكون مرحبة بانجاز جديد تحققه حكومة السوداني في عمرها القصير الذي لا يتجاوز ستة أشهر، وربما ، وبدوافع التنافس والشد السياسي والحزبي,لاتتمنى النجاح لهذه الحكومة في معالجة ملفات تعثرت بها سابقاتها. كما أن هناك أحزاب اخرى في الإقليم، في الحكومة والمعارضة، لا تبدو مبتهجة حيال الأتفاق النفطي، ربما لكونها لم تشارك في صناعة هذا الاتفاق-الإنجاز الذي سيضيف نقطة بل نقاط لمنجزيه. وبصرف النظرعن كل ما تقدم، فالاتفاق في الشأن النفطي وفي أي شأن آخر بين الشركاء في الوطن يحتسب إنجازا لكل العراقيين المخلصين وليس حكرا لحزب أوفصيل معين . يعتقد كاتب هذه السطور أن هذا الاتفاق السار لهو أحد بركات هذا الشهر الفضيل التي حلت على العراق وشعبه الطيب، ونتأمل أن يكون فاتحة لبركات أخرى ومسرات أخرى تعم بلادنا في شهر رمضان المبارك وما بعده من شهور.