الإتصالات والمعلوماتية تناقش هيكلها التنظيمي – بغداد – الزمان

عقدت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية اجتماعا برئاسة مدير عام الدائرة القانونية بوزارة الاتصالات عماد الشمري ومدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بسام سالم حسين ومعاونيه وبحضور عدد من مديري الاقسام والمنتسبين في الشركة وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (جرت خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا والملفات والمواضيع الخاصة بتنظيم العمل ومراجعة واقع الهيكل التنظيمي للشركة بعد قرار مجلس الوزراء بدمج الشركة العامة للاتصالات سابقا مع الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية سابقا لتكون الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية) وفي مستهل الاجتماع قال الشمري (نجتمع بناء على توجيه مباشر وتكليف رسمي من قبل وزير بغرض متابعة الطلبات الخاصة ببعض المنتسبين بهدف وضع الحلول المناسبة لها من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض) مشددا على (ضرورة الالتزام لقواعد السلوك الوظيفي واللوائح التنظيمية واستمرار جميع الاقسام والشعب والوحدات لضمان النجاح وتحقيق الغايات التي من اجلها تم عقد هذا الاجتماع) وتابع ان (مهام العمل الجديد تتطلب الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المنتسبين المتميزين والمتخصصين وكذلك زج الطاقات الشابة بدورات تطويرية لرفع مستواهم العلمي والفني لرفد المشاريع وتعزيزها بما يخدم عملية انتشار وتسويق خدمات الاتصالات والمعلوماتية).

وباشرت شركة اي كيو نتوركس احدى شركاء الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالتعاون المشترك بين الشركتين في تسويق الخطوط الضوئية الحديثة لمشروع شبكات النفاذ الضوئي للمنازل في محافظة الديوانية وقال البيان (ان الخدمات الاتصالية والمعلوماتية المقدمة من خلال هذه الخطوط لقيت ارتياحا شعبيا في الاوساط المجتمعية لما لهذه الخطوط من خدمات متميزة وفيما ياتي اسماء ومكاتب خدمات الزبائن للراغبين بالاشتراك بهذه الخدمة في محافظة الديوانية.

مركز مبيعات الكيبل الضوئي (الديوانية مقابل محطة وقود الحضارة) ارقام خدمة الزبائن 07828888133 – 07730888133 – 07728004466

ومكتب Oxygen wifi الديوانية – العروبة الثانية شارع المتحف مقابل مفوضية الانتخابات / ارقام خدمة الزبائن (07728004466- 07730888133 – 07828888133)