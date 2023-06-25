الإتصالات: سنزوّد المواطن بالإنترنت المباشر

بغداد – خلود محمد

اتفقت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، مع شركة سبيس اكس العالمية، على تزويد خدمة الانترنت بلا وساطة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الياسري ناقشت الشركة عدة قضايا مهمة ابرزها الجانب الأمني، الى جانب طرح مشروع الانترنت عبر الفضاء بإدارة الوزارة حصراً)، مشيراً الى (اهمية المعايير الدقيقة لجودة خدمات الانترنت وسرعتها بالاتفاق مع مع الشركة المزودة للخدمة، وتزويد المواطن بالدفع المباشر للخدمة دون وسطاء)، واكد (الاتفاق مع الشركة على إمكانية خفض اسعار المنظومة التي يشتريها المستخدم، مع الاشتراك الى حد كبير مقارنة بأسعارها في الدول الأخرى التي اطلقت الخدمة، فضلاً عن سرعة وصولها للمواطن بعد فترة وجيزة من الطلب)، واعرب ممثلو الشركة عن (رغبتهم للتعاون مع الوزارة والتعاقد معها في هذا المجال، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع مع الوزارة لبحث التفاصيل الخاصة بالمشروع). واطلقت الوزارة خدمات الكابل الضوئي في محافظة الأنبار. وذكر البيان ان (الوزارة وفرت لجميع المشتركين في القطاع العام والخاص شبكة الانترنت الضوئي، لشمول مناطق المحافظة بخدمات الاتصالات والمعلوماتية). وتسلمت محافظة الديوانية، خمس كابينات جديدة ضمن المشروع الوطني للوزارة، لتحسين الانترنت. وبحسب البيان فإن (مديرية اتصالات ومعلوماتية الديوانية، سلَّمت خمس كابينات جديدة بضمن المشروع الوطني، في مناطق الزيتون والضباط والجزائر والجديدة في مركز المحافظة، حيث تم مطابقة الكابينات الجديدة للمواصفات المعتمدة قبل التسلم)، مضيفاً ان (اعداد الكابينات المنجزة بلغت 31 كابينة شملت اكثر من 20 الف وحدة سكنية). من جهتها شفّرت شركة السلام العامة، التابعة الى الوزارة بيانات خدمة تتبع المركبات والاساطيل، جي بي اس، التي توفرها عبر منتوجها الوطني المزود بأحدث التقنيات التكنولوجية ووسائل الامان في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بأسعار تنافسية مقدمة من شركة كورتام العالمية.