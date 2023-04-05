الإتصالات تُفعّل الكشف الإلكتروني بالمنافذ

بغداد – خلود محمد

نفذّت مديرية إتصالات بغداد في جانب الرصافة، حملة لإزالة التجاوزات غير النظامية على شبكة الكابل الضوئي بالتنسيق مع الاجهزة الامنية، ورفعت 135 كابينة ضوئية في منطقة الشعب بضمن محلة 339، بتوجيهات وزيرة الاتصالات هيام الياسري.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الياسري بحثت خلال ورشة عمل بالوزارة مع لجنة النقل والاتصالات البرلمانية، مشاريع البنى التحتية العملاقة للوزارة في مناطق العراق والخطط والاستراتيجيات التي تتبناها الوزارة للنهوض بواقع الاتصالات في البلاد)، واشار الى (اجراء نقاشات موسعة عن اهمية هذه المشاريع وتطويرها بما يمكّن مواكبة بلدان العالم المتقدمة).

وباشرت الفِرق الهندسية والفنية في مديرية إتصالات ومعلوماتية صلاح الدين، بإيصال الشبكة الوطنية للنفاذ الضوئي الى قضاء سامراء.

وقال البيان ان (الوزارة تسعى الى تقديم الخدمات المتنوعة الى المواطنين عبر مشاريعها الستراتيجية منها دعم الانترنت بالجودة والاستقرارية، وكذلك الخدمات الهاتفية وغيرها)، مبيناً ان (اتصالات البصرة تسلمت خمس كابينات تقدم شبكة الانترنت بتقنية الكابل الضوئي).

مبيناً ان (الفِرق المسؤولة عن الفحص ومطابقة المواصفات الفنية ستنجز عملية الكشف على الكابينات المشمولة بتغطية شوارع الجبيلة والجنينة والكزيزة).

من جهتها شرعت الفِرق الهندسية والفنية في مديرية اتصالات ومعلوماتية نينوى، بالإشراف على ربط مسار الكابل الضوئي تلعفر ربيعة، بضمن المشروع الوطني للانترنت لتجهيز سعات الانترنت للمشاريع الانية والمستقبلية في المحافظة). في غضون ذلك، تم استكمال الربط الشبكي للسونار بين منفذ زرباطية الحدودي ومركز البيانات الوطني في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومقر هيئة المنافذ الحدودية، بعد تنفيذ الربط بمنفذ المنذرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

ربط شبكي

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (اعمال الربط الشبكي جاءت حسب توجيهات رئاسة الوزراء، قرا ر رقم 2315 للعام الجاري).

منوهاً الى ان (هيئة المنافذ الحدودية باشرت باستكمال الربط الشبكي للسونار بين منفذ زرباطية ومركز البيانات الوطني في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومقرالهيئة، للحد من التهريب وعمليات الفساد عبر الانتقال الى النظام الرقمي)، واكد (العمل مستمر لإستكمال الربط في جميع المنافذ بعد تهيئة وتجهيز المستلزمات لعملية الربط)، واضاف ان (الحكومة اوعزت الى الهيئة بالسيطرة على المنافذ وتدقيق صور البضائع بالسونارات وتحليلها الكترونياً ومنع هدر او تهريب المال العام).