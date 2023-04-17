الإتصالات توجّه بتخفيض أسعار الإنترنت للوزارات

بغداد – ياسين ياس

وجهت وزيرة الإتصالات هيام الياسري ، بتخفيض أسعار الانترنت بنسبة تتراوح بين 25 الى 30 بالمئة للوزرات والدوائر الحكومية. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع الياسري جاء فيها انه (تقرر تخفيض أسعار الخدمات المقدمة من بنسبة تتراوح بين 25 الى 30 بالمئة لجميع الوزرات والدوائر الحكومية، إستنادا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء والمتضمن دعم الوزارة في إجراءاتها بتطوير جودة خدمة الانترنت وتخفيض الأسعار)،

وأضاف أن (الوزارة تبذل جهودا حيثية لتوفير الخدمات وتطبيقاتها بصورة مؤمنة ذات استقرارية عالية لجميع دوائر الدولة والجهات الأخرى في مختلف المحافظات)، وتابع (استمرار المشاريع الوطنية لتطوير قطاع الإتصالات والمعوماتية).