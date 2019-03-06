بعد نجاح الوزارة في محافظتي كركوك وديالى

الإتصالات تواصل ضبط المتجاوزين وسرّاق الإنترنت بنينوى

بغداد – قصي منذر

بتوجيه ومتابعة مباشرة من وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي باشرت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بحملة شاملة لازالة التجاوزات في نينوى بالتعاون مع هيئة النزاهة وهيئة الاعلام والاتصالات وجهاز الامن الوطني في المحافظة، وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحملة التي تمت خلال اليومين بالتنسيق مع مديرية اتصالات نينوى شملت مناطق قضاء الحمدانية وناحيتي برطلة وبعشيقة في شرق نينوى وناحية وانة وسد الموصل في غرب نينوى، حيث تهدف الحملة الى ايقاف تهريب سعات الانترنت وحصرها بوزارة الاتصالات لما في ذلك ايقاف الهدر بالمال العام والسيطرة على امن المعلومات). واضاف البيان انه (تم خلال الحملة ضبط العديد من السعات غير المرخصة، وعلى اثر ذلك قامت هيئة النزاهة بأصدار أوامر قضائية بضبط معدات التهريب واصدار مذكرات توقيف بحق الشركات المخالفة، علما ان هذه الحملة مستمرة خلال الايام القادمة لايقاف التهريب عن طريق الكوابل الضوئية والوصلات المايكروية لغاية تحقيق اهدافها المرسومة وضبط التهريب وتحويل سعات الانترنت لوزارة الاتصالات). ويذكر ان الوزارة احبطت خلال الشهرين الماضيين عدة شبكات لتهريب سعات الانترنت في محافظتي كركوك وديالى والتي كانت تكلف الدولة ملايين الدولارات.

من جهتها كشفت هيئة النزاهة عن تفاصيل احباطها محاولتين لتهريب سعات الإنترنت في نينوى، مؤكدة ضبط أبراج تتم عبرها عمليات التهريب. وذكر بيان للنزاهة امس ان (دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أن فريقاً من مديرية تحقيق نينوى التابع للهيئة تمكن بالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات في المنطقة الشمالية ومديرية اتصالات نينوى وجهاز الأمن الوطني بعد الانتقال إلى سد الموصل وناحية بعشيقة، تمكن من تنفيذ عمليتي ضبطٍ لتهريب سعات الإنترنيت في المحافظة، التي تبث بصورةٍ مخالفةٍ للقانون). وأوضحت أن (العمليتين، أسفرتا عن ضبط معداتٍ وأجهزة استقبالٍ وبث وقطع خطوط التهريب، فضلاً عن التحرز على الأبراج وأجهزة تراسلٍ ومعداتٍ وأدواتٍ كانت تستخدم في عمليات التهريب التي كانت تتسبب بهدر مبالغ كبيرةٍ من المال العام، مبينةً أن عمليات التهريب تكلف الدولة مبالغ ماليةً كبيرةً، فضلاً عما تحدِثه من سوء الخدمة المقدمة للمواطن وتهرب من المراقبة الحكومية للسعات المهربة). وأضاف انه (تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالمبرزات الجرمية التي تم ضبطها خلال العمليتين، وعرضه على قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة). وكانت الهيئة قد أعلنت عن تمكنها من ضبط عمليات تهريب لسعات إنترنت في كركوك بقرابة مليون دولارٍ شهرياً.