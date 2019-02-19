إعادة العمل بسيارات جي أم سي في مطار بغداد

الإتصالات تواصل إزالة التجاوزات في المحافظات

بغداد – الزمان

باشرت مديرية اتصالات بابل من خلال لجنتها الفرعية وبالتنسيق مع مديرية الكهرباء حملة لرفع التجاوزات الحاصلة على الاعمدة ضمن الرقعة الجغرافية لبدالة الطيارة وشملت مناطق حي العسكري وحي المهندسين حسب توجيهات الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بضرورة رفع كافة التجاوزات حيث تمت ازالة عدد من الكابينات والكابلات الضوئية المخالفة للضوابط والتعليمات والتي تم رفعها من أعمدة الكهرباء ومحاسبة المخالفين ضمن الاطر القانونية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان مديرية اتصالات الديوانية واصلت لجنتها الفرعية بالتعاون مع ملاك شعبة الشبكات وشعبة التفتيش برفع التجاوزات الحاصلة على الكابل الضوئي بمناطق متعددة في محافظة الديوانية اذ تمكنت من ازالة عدد من البوكسات والكابلات الضوئية المخالفة للضوابط والتعليمات).

إزالة تجاوزات

هذا وان الشركة عازمة من خلال لجانها المركزية والفرعية على ازالة جميع التجاوزات التي تطال الكابل الضوئي ومحاسبة المخالفين من اجل الوصول الى شبكة ضوئية وطنية قوية وقادرة على تلبية طلبات المشتركين). واشار الى ان (مديرية اتصالات كركوك فقد تابعت الاعمال الجارية لاعادة بناء وترميم مجمع بدالة الرياض المنفذ من قبل لجنة مشكلة من ديوان محافظة كركوك وقائمقامية ناحية الرياض والذي ينفذ من قبل اللجنة المشكلة من ديوان محافظة كركوك وقائمقامية ناحية الرياض).

وأكد مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، كريم كاظم حسين، ان (الشركة ستعيد إدخال سيارت جي ام سي الى مطار بغداد الدولي للعمل على نقل المسافرين الى صالة المطار). ونقل بيان امس عن حسين قوله ان (إدارة الشركة اتمت المصادقة على عقد ادخال سيارت جي ام سي واعادة الموظفين للعمل في مطار بغداد الدولي وبشكل مستمر وذلك بحضور ممثل شركة نهج الخير ومدراء الاقسام المعنية). وبين خلال لقائه عددا من سائقي قسم الوفود ان (الشركة داعمة للموظف في كل المجالات لاسيما السائقين الذين قدموا جهود كبيرة في تنفيذ كل الواجبات التي تناط الى الشركة وبافضل صورة). ولفت حسين الى ان (توجيهات وزير النقل وخطط الشركة المستقبلية تتجه نحو العمل والتشغيل المستمر وفتح ابواب جديدة للايرادات لتلبي طموحات كل موظفي الشركة وتحقق تطلعاتهم).