الحبانية: إنشاء مدينة ذكية

الإتصالات تنصب محطة ضوئية جديدة في الصويرة

بغداد – قصي منذر

ديالى ــ سلام عبد الشمري

أعلنت مديرية اتصالات واسط أحدى مديريات الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بوزارة الاتصالات عن نصب محطة ضوئية جديدة في منطقة الصويرة بسعة كلية بلغت 7500 خط ضوئي حيث تواصل العمل في الفترة السابقة بالتنسيق بين شعبة التراسل في المديرية مع قسم التراسل بمقر الشركة بهدف تغطية متطلبات مشروع البطاقة الوطنية الموحدة في الصويرة فيما تم نقل المحطة القديمة والتي كانت بسعة 3500 خط الى مجمع تاج الدين منطقة الحفرية سابقا .

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان مديرية اتصالات ذي قار تواصل حملتها الدائمية لصيانة الشبكة الخارجية واصلاح الهواتف العاطلة لبعض دوائر المحافظة حيث تم اصلاح نحو 15 خمسة عشر هاتفا تعود الى اذاعة وتلفزيون الاهوار وبعض المصارف الحكومية والدوائر الامنية وقد تضمنت مد ما يقرب من 350 متر من الاسلاك لتسليك القابلوات الخارجية والمحافظة عليها من التلف ومن المؤثرات الخارجية الاخرى.

شبكات نفاذ

وكشفت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وشريكتها في مجال استثمار شبكات النفاذ الضوئية شركة اي كيو نتوركس عن تحقيقها زيادة لافتة في نصب وتشغيل خطوط النفاذ الضوئي للمنازل . وذكر مصدر مخول في شركة أي كيو ان عدد نصب الخطوط الضوئية في الرصافة ببغداد بلغ 2145 مشترك في مناطق البنوك ، حي الطاقة ، الطالبية ، سومر ، الحبيبية والاورفلي فيما يتواصل الطلب على خدمات شبكات النفاذ الضوئي في مدينة الديوانية ليصل الى 850 مشترك وارتفاع اعداد المشتركين في كركوك الى 1000 مشترك ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن المصدر قوله (ان هذه الزيادة جاءت نتيجة للعمل المشترك والمتواصل مع المختصين في الاقسام ذات العلاقة في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وتتويجا لهذه الشراكة التي تحققت عبر العمل الدؤوب والمستمر لتحسين الواقع الفعلي لهذه المشاريع بالرغم من جميع التحديات التي استطاعت الشركتان من تجاوزها بنجاح بفضل التعاون والصبر والتفاني في انجاز الاعمال الموكلة لهما ويتم التسويق من خلال مراكز تسويقية متخصصة كمكتب المصطفى بمنطقة الاورفلي والفجر في محافظة الديوانية،

ومن الجدير بالذكر ان مشاريع النفاذ الضوئي للمنازل لاقت استحسان المواطنين بفضل التطور التكنولوجي لهذه المشاريع حيث تجاوزت اعداد المشتركين عتبة 27 الف مشترك في بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة.

على صعيد اخر وقع محافظ الانبار مذكرة تفاهم مع شركة تراك الكورية الجنوبية لإنشاء المدينة الذكية في الحبانية وبحضور نائب السفير الامريكي في بغداد .

وذكر بيان امس ان (المحافظ علي فرحان الدليمي، وقع مع مدير شركة تراك الكورية للتطوير والاستثمارن تشونغ موون مذكرة تفاهم حول انشاء المدينة الذكية التي من المؤمل ان تقام على ضفاف بحيرة الحبانية على مساحة من الارض تبلغ 30 مليون متر مربع).

وحضر فعاليات توقيع المذكرة نائب السفير الامريكي في العراق جوي هود فضلاً عن وزير المالية وعدد كبير من المسؤولين المعنيين بملف الاستثمار .

وتضم المدينة جميع المرافق السياحية والخدمية وفندقاً دولياً يتألف من اثنين وثلاثين طابقاً ومنتجعاً سياحياً متطوراً ومستشفى حديثا بثلاثمئة سرير وسيجزأ المشروع الى اربع مراحل تتألف المرحلة الاولى من 640 وحدة سكنية تناسب رغبات ابناء المحافظة.

وتعد هذه المذكرة أولى البوادر الاستثمارية الحقيقية التي ستنفذ في الانبار بعد إعادة تحريرها وستكون منطلقاً لمشروعات استثمارية كبيرة ستساهم في حل ازمات المواطن الانباري وستوفر فرص عمل مناسبة لكم كبير من العاطلين وستعمل على دعم ملف الاستقرار في عموم مناطق المحافظة

ودعت ناحية العظيم في محافظة ديالى الجهات الرسمية ، الى وقفة وطنية تنقذ ملف التعليم ، فيما اكدت أن أكثر من 700 طالب دخلوا ما اسمته بالمنطقة الحمراء .

مدارس آيلة

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي لــ (الزمان) امس إن (ثلاث مدارس في ناحية العظيم آيلة للسقوط في أي لحظة) ، لافتا الى ان (المدارس يزيد عدد طلابها عن 700 طالب). واضاف العبيدي، أن (ذوي الطلبة حملوا ادارات المدارس مسؤولية سلامة أبنائهم في حال حصول أي طارئ) ، لافتا الى ان (المدارس دخلت المنطقة الحمراء من الخطر وان الوضع حرج للغاية وقد يحدث ما لا يحمد عقباه).

ودعا رئيس مجلس ناحية العظيم، حكومة ديالى وتربية المحافظة وكل الجهات الرسمية، الى (وقفة وطنية تنقذ ملف التعليم في الناحية المنكوبة) ، لافتا الى ان (انهيار اي صف قد يؤدي بحياة 70 طالب فورا ، فكيف وهناك مدارس كاملة آيلة للسقوط).