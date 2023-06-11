الإتصالات تفكّك التجاوزات على شبكة بابل

بغداد – خلود محمد

باشرت وزارة الاتصالات بحملة لإزالة التجاوزات على الشبكة الضوئية في محافظة بابل. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مديرية اتصالات ومعلوماتية بابل، واصلت جهودها لإزالة التجاوزات على الشبكة الضوئية في ناحية الشوملي واطراف قضاء الهاشمية في جنوب المحافظة، بالتعاون مع مقارن جهاز الامن الوطني)، مشيراً الى (مصادرة جميع الكابينات المتجاوزة والمنصوبة بصورة غير قانونية من قِبل اصحاب الابراج)، واضاف ان (المديرية مستمرة بحملاتها لرفع جميع التجاوزات للمحافظة على البنى التحتية للوزارة، التي تؤثر على جودة الخدمات في المؤسسات والمناطق). ودعت وزير الاتصالات، هيام الياسري، الى اهمية زيادة الخطى في استكمال تنفيذ المشروع الالكتروني للحد من الفساد المالي والاداري، واختزال الروتين والتعاملات الورقية وتبسيط الاجراءات والتوجه نحو الاتمتة والتحول الرقمي في مؤسسات الدولة. وقال البيان ان (الياسري حثّت فريق العمل المُنفذ لمشروع التوقيع الالكتروني في مقر الوزارة على تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه المشروع، واتخاذ الاجراءات المناسبة لتسريع انجاز المشروع خلال المدة المحددة)، لافتاً الى (مساهمة المشروع في تعزيز الخدمات الرقمية للمواطنين والمؤسسات على حدٍ سواء)، وتابع ان (الوزيرة وضعت المشروع بقائمة اولويات عمل الوزارة للإسراع بتنفيذ الخطط ورفع مستوى التكنولوجيا في العراق). وكشفت الوزارة عن سياسة جديدة لعمل شركات الانترنت لضمان التزامها. وذكر بيان امس ان (الوزارة تسعى لضبط التزام بعض شركات الانترنت لاسيما الكبيرة جداً والمحتكرة للسوق ذات العقود النافذة)، منوهاً الى (انتهاء عقود بعضها خلال الأشهر المقبلة، والوزارة عازمة على إعداد سياسة وعقود جديدة خلال الربع الاخير من العام الجاري، لاتسمح لأي شركة فشلت في تقديم الخدمة على مدى السنوات السابقة والأشهر الماضية، بأن تتسلم عقوداً جديدة لتجهيز الخدمة، وستتم إتاحة المجال للشركات الكفوءة فقط)، واكد ان (العقود الجديدة التي سيتم إطلاقها لاتمارس الاحتكار او السيطرة على سوق الانترنت).