

المؤيد‮: ‬العراق لديه كفاءات قادرة على التفوّق وحَصد لقب السَبق‮ ‬

الإتصالات تدرس مقترحاً‮ ‬لدعم المشاركين في‮ ‬بطولة الروبوت الدولية‮ ‬

بغداد‮ – ‬ابتهال العربي‮ ‬

تتجه وزارة الاتصالات،‮ ‬لرسم خريطة تدعم المشاركين في‮ ‬البطولة العربية للروبوت الرابعة عشر‮. ‬وقالت الوزيرة هيام الياسري،‮ ‬خلال الاحتفاء بالوفد المشارك بالبطولة،‮ ‬في‮ ‬تصريح تابعته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬المشاركين رفعوا راية العراق مجدداً‮ ‬وحققوا نجاحاً‮ ‬باهراً‮)‬،‮ ‬مؤكدة ان‮ (‬هذا النجاح‮ ‬يعكس الجهود والطاقة الابداعية والابتكار من اجل التميز في‮ ‬المحافل العالمية،‮ ‬وحصد عدد كبير من الجوائز بين الف مشارك‮)‬،‮ ‬واشارت الى‮ (‬اهمية تولّي‮ ‬الوزارة دعم هؤلاء الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح،‮ ‬لمساندتهم ومساعدتهم على الارتقاء بهذا المجال،‮ ‬والاستفادة من الروبوت والذكاء الصناعي‮).‬

دعم الشباب

مبينة ان‮ (‬الوزارة ستعمل مع هيئة الاعلام والاتصالات والمركز الراعي‮ ‬للشباب،‮ ‬وتقديم مُقترح لمجلس الوزراء من اجل رعايتهم وتطويرهم‮)‬،‮ ‬واوضحت الياسري‮ ‬ان‮ (‬المُقترح سيُقدم بالتنسيق مع وزارات الشباب والرياضة و التربية والتعليم والصناعة وهيئة الإعلام والاتصالات‮)‬،‮ ‬مشددة على‮ (‬ضرورة وضع خارطة طريق لرعايتهم بصورة خاصة‮). ‬واكدت الوزارة ان برج بغداد سيرى النور للمرة الأولى‮. ‬وذكر البيان ان‮ (‬اعمال البرج متواصلة حتى ساعات متأخرة من الليل،‮ ‬بتوجيه وإشراف الوزيرة‮). ‬في‮ ‬سياق متصل،‮ ‬تعهدت هيئة الإعلام والاتصالات،‮ ‬بتقديم الرعاية الدائمة واللازمة للمبدعين في‮ ‬البطولة العربية للروبوت‮ ‬14‮ ‬المقامة في‮ ‬قطر للعام الجاري،‮ ‬مؤكداً‮ ‬ان العراق لديه كفاءات قادرة على تحقيق السبق والتميز‮. ‬وقال رئيس الهيئة،‮ ‬علي‮ ‬المؤيد،‮ ‬في‮ ‬كلمة خلال الاحتفاء بالوفد المشارك في‮ ‬البطولة العربية للروبوت،‮ ‬تابعته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬الهيئة تؤكد تضامنها الداعم للطاقات العراقية المبدعة،‮ ‬بمشاركة نخبة واعدة من الكفاءات الإبداعية في‮ ‬البطولة‮)‬،‮ ‬مبيناً‮ ‬ان‮ (‬بطولة التكنو الثقافية المتخصصة،‮ ‬التي‮ ‬تنظمها الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي،‮ ‬هي‮ ‬بطولة استثنائية شاركت فيها‮ ‬15 دولة عربية،‮ ‬ونحو الف مشارك،‮ ‬و208 حكم معتمد في‮ ‬مجال الذكاء الاصطناعي‮)‬،‮ ‬ولفت الى انها‮ (‬ملتقى للكفاءات المحلية والعربية التي‮ ‬اكتملت قدراتها الذهنية على مستوى الذكاء والابتكار وسرعة الفهم،‮ ‬وتصميم وبناء وبرمجة الروبوتات،‮ ‬منذ بداياتها عام‮ ‬2008‮ ‬حتى الان‮)‬،‮ ‬واوضح المؤيد ان‮ (‬العراق لديه كفاءات بمختلف المجالات قادرة على التفوق في‮ ‬البطولات الدولية‮).‬

جوائز آفضل

منوهاً‮ ‬الى انه‮ (‬حاز على جوائز أفضل حل إبداعي،‮ ‬وبرمجة وتصميم‮ ‬،‮ ‬ومستكشف،‮ ‬والمبدع الصغير والمبتكر الواعد على مستوى الوطن العربي،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن حصول المشاركين على المركز الثالث في‮ ‬مسابقتي‮ ‬ابتكار وصنّاع،‮ ‬بمشاركة ثمانية حكّام متخصصين في‮ ‬مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي‮ ‬في‮ ‬الجامعات،‮ ‬وتسعة فرق من المدارس والجامعات المحلية‮)‬،‮ ‬وتابع ان‮ (‬التنافس والانتصار‮ ‬يثبت مدى وجود طاقات وطنية عبقرية،‮ ‬واستثماره في‮ ‬قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‮)‬،‮ ‬مشيراً‮ ‬الى ان‮ (‬الهيئة لن تقف عند حدود الاحتفاء والإشادة بالكفاءات من بغداد وكركوك ونينوى وواسط والنجف والأنبار والبصرة،‮ ‬بل ستسعى الى تقديم الرعاية اللازمة لتعزيز روح التنافس وتنمية الطاقات الوطنية ودعم التطور،‮ ‬وتجاوز التحديات العامة بما‮ ‬يدعم ريادة العقل العراقي‮ ‬وينسجم مع رؤية الحكومة‮). ‬