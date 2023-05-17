المؤيد: العراق لديه كفاءات قادرة على التفوّق وحَصد لقب السَبق
الإتصالات تدرس مقترحاً لدعم المشاركين في بطولة الروبوت الدولية
بغداد – ابتهال العربي
تتجه وزارة الاتصالات، لرسم خريطة تدعم المشاركين في البطولة العربية للروبوت الرابعة عشر. وقالت الوزيرة هيام الياسري، خلال الاحتفاء بالوفد المشارك بالبطولة، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (المشاركين رفعوا راية العراق مجدداً وحققوا نجاحاً باهراً)، مؤكدة ان (هذا النجاح يعكس الجهود والطاقة الابداعية والابتكار من اجل التميز في المحافل العالمية، وحصد عدد كبير من الجوائز بين الف مشارك)، واشارت الى (اهمية تولّي الوزارة دعم هؤلاء الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح، لمساندتهم ومساعدتهم على الارتقاء بهذا المجال، والاستفادة من الروبوت والذكاء الصناعي).
دعم الشباب
مبينة ان (الوزارة ستعمل مع هيئة الاعلام والاتصالات والمركز الراعي للشباب، وتقديم مُقترح لمجلس الوزراء من اجل رعايتهم وتطويرهم)، واوضحت الياسري ان (المُقترح سيُقدم بالتنسيق مع وزارات الشباب والرياضة و التربية والتعليم والصناعة وهيئة الإعلام والاتصالات)، مشددة على (ضرورة وضع خارطة طريق لرعايتهم بصورة خاصة). واكدت الوزارة ان برج بغداد سيرى النور للمرة الأولى. وذكر البيان ان (اعمال البرج متواصلة حتى ساعات متأخرة من الليل، بتوجيه وإشراف الوزيرة). في سياق متصل، تعهدت هيئة الإعلام والاتصالات، بتقديم الرعاية الدائمة واللازمة للمبدعين في البطولة العربية للروبوت 14 المقامة في قطر للعام الجاري، مؤكداً ان العراق لديه كفاءات قادرة على تحقيق السبق والتميز. وقال رئيس الهيئة، علي المؤيد، في كلمة خلال الاحتفاء بالوفد المشارك في البطولة العربية للروبوت، تابعته (الزمان) امس ان (الهيئة تؤكد تضامنها الداعم للطاقات العراقية المبدعة، بمشاركة نخبة واعدة من الكفاءات الإبداعية في البطولة)، مبيناً ان (بطولة التكنو الثقافية المتخصصة، التي تنظمها الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي، هي بطولة استثنائية شاركت فيها 15 دولة عربية، ونحو الف مشارك، و208 حكم معتمد في مجال الذكاء الاصطناعي)، ولفت الى انها (ملتقى للكفاءات المحلية والعربية التي اكتملت قدراتها الذهنية على مستوى الذكاء والابتكار وسرعة الفهم، وتصميم وبناء وبرمجة الروبوتات، منذ بداياتها عام 2008 حتى الان)، واوضح المؤيد ان (العراق لديه كفاءات بمختلف المجالات قادرة على التفوق في البطولات الدولية).
جوائز آفضل
منوهاً الى انه (حاز على جوائز أفضل حل إبداعي، وبرمجة وتصميم ، ومستكشف، والمبدع الصغير والمبتكر الواعد على مستوى الوطن العربي، فضلاً عن حصول المشاركين على المركز الثالث في مسابقتي ابتكار وصنّاع، بمشاركة ثمانية حكّام متخصصين في مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي في الجامعات، وتسعة فرق من المدارس والجامعات المحلية)، وتابع ان (التنافس والانتصار يثبت مدى وجود طاقات وطنية عبقرية، واستثماره في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، مشيراً الى ان (الهيئة لن تقف عند حدود الاحتفاء والإشادة بالكفاءات من بغداد وكركوك ونينوى وواسط والنجف والأنبار والبصرة، بل ستسعى الى تقديم الرعاية اللازمة لتعزيز روح التنافس وتنمية الطاقات الوطنية ودعم التطور، وتجاوز التحديات العامة بما يدعم ريادة العقل العراقي وينسجم مع رؤية الحكومة).