الإتصالات في العراق تخفّض أسعار كارتات الخطوط اللاسلكية

التخطيط: إنخفاض التضخم السنوي في 2018 بنسبة 0.1 بالمئة

الإتصالات تخفّض أسعار كارتات الخطوط اللاسلكية – بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اعلنت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بوزارة الاتصالات عن تخفيض جديد لاسعار الكارتات بفئاتها المتعددة اضافة الى تحريك الصلاحيات الممنوحة للمكالمات الدولية مع ابقاء اسعارها ادنى من تعرفة المكالمات الدولية التي تعمل بها الشركات الاخرى حاليا. وبحسب تقرير صادر عن الاتصالات اللاسلكية فان (الاسعار الجديدة وفي ضوئها يصبح كارت فئة العشرة الاف دينار بثمانية الاف دينار وكارت من فئة خمسة عشرألف دينار الى عشرة الاف دينار وكارت الخمسة وعشرين الف دينار بخمسة عشر الف دينار فيما أبقي كارت الخمسة الاف دينار على سعره دون تغيير وبأسعار زهيدة جدا حيث تبلغ تعرفة المكالمة داخل الشبكة عشرة دنانير فقط ومع الهاتف النقال خمسين دينار فقط). واضاف بيان تلقته (الزمان) امس ان هذه الاجراءات وغيرها الكثير تأتي على خلفية تقديم عروض تنافسية لهذه الشبكة في بغداد والمحافظات المتواجدة فيها وكذلك الترويج لها من خلال تيسير خدمة المكالمة و ابقاءها قوية بمستوى المنافسة مع الشركات الاخرى المتواجدة في السوق العراقية حاليا ويتيح لها أمكانية الاستمرار في تقديم عروض تنافسية ازاء الخدمات المقدمة من قبل الشركات الاخرى كما ان الشركة تعتزم تكليف اقسام التسويق كفرق جوالة ومندوبين للتعريف بخدمات هذه المنظومة من اجل الوصول الى دوائر الدولة المختلفة والتجمعات التجارية لتواجد المواطنين بكثافة والوصول الى اكبر عدد ممكن منهم بكل المحافظات ويذكر ان هذه الشبكة تغطي مساحات واسعة في بغداد وباغلب المحافظات وبسعة كلية تبلغ أكثر من 400 ألف خط متاحة بين المواطنين.

وكشفت وزارة التخطيط عن إنخفاض معدل التضخم السنوي خلال عام 2018 بنسبة 0.1 بالمئة والشهري بنسبة 0.6 بالمئة. وقال بيان للوزارة امس ان (معدل التضخم خلال الشهر الاخير من العام المنصرم 2018 أنخفض بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه فيما شهد معدل التضخم السنوي هو الاخر انخفاضا بنسبة0.1 بالمئة بالمقارنة مع شهر كانون الاول من عام 2017). وعزى البيان (أسباب انخفاض التضخم خلال شهر كانون الاول الماضي الى انخفاض قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.1 بالمئة، وانخفاض قسم السكن بنسبة 0.7 بالمئة وقسم النقل بنسبة 1،7 بالمئة وقسم الفنادق والمطاعم بنسبة 0.1 بالمئة). وأشار الى ان (التضخم الاساس انخفض بمعدل 0.3 بالمئة عن الشهر السابق وبنفس النسبة مقارنة بشهر كانون الاول من عام 2017.