الإتصالات تبدأ بتشغيل الهواتف الضوئية خلال المدة المقبلة

كربلاء تشكو قلة الفئات النقدية الصغيرة

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

بغداد – الزمان

شكا كربلائيون من عدم توفر فئة العملات النقدية الصغيرة في التعامل اليومي الا في حالات قليلة. واصفين ذلك بالحاجة الملحة لما لها من حضور مهم في حركة السوق). وقال المواطن احمد عبد القادر لـ (الزمان) امس يعمل كاسب 35 عاما (انا اعمل في السوق كبائع للتجهيزات المنزلية وان العملات الصغيرة او بما تسنى بـ (الخردة) كانت لها من الاهمية الكبيرة ومتوفرة على الدوام وبما سهلت حاجة المواطن في التصريف اليومي).

تداول يومي

مستدركا (ولكن في عام 2018 سجلت غياب كبير لعدم حضورها في السوق مما جعلت المواطن في حيرة من امره واعتمد المواطن في التداول اليومي على نفس العملات الصغيرة لسنوات عدة وهذا ما جعل الغالبية الكبيرة منها تالفة واصبحت مرفوضة من الجميع). داعيا (لبنك المركزي ان يضخ كميات كبيرة منها لكي تسهل على المواطن عملية التعامل اليومي). فيما ذكر الموظف ابو فلاح الخفاجي من مصرف الرافدين – فرع الشهداء بالقول (نأمل من البنك المركزي ان تكون له التفاتة كبيرة بهذا الجانب وضخ المزيد منها الى المصارف لكي تكون متوفرة لدى المواطن لكي يستطيع ان يتعامل بها من جديد وبشكل سهل وخصوصا لدى شراءه حاجاته الاساسية من السوق). واضاف ان (المواطن على ما يبدو اصبح اكثر حاجة من اي وقت مضى لتلك العملات لونها تشكل الركيزة الاساسية له فمثلا عندما يتعامل المواطن مع فئة الـ 5 دنانير يبقى في وضع محير عندما يقدم على شراء حاجة من السوق بمبلغ الف و250 دينار ويبقى لدى صاحب المحل المبلغ المتبقي مما يرغمه على شراء حاجة اخرى وهذه تعد مشكلة وخصوصا المواطن يعاني من شظف العيش وبحاجة الى مبلغ الـ 250 دينارا لكي يستطيع مواكبة اموره المعيشية). ومن جانبه اوضح المواطن علي حسين لـ (الزمان) امس يعمل سائق كيا 46 عاما (من المعروف بان اجرة النقل من شارع الجمهورية الى شارع قبلة الامام الحسين 250 دينار ولعدم توفر العملات الصغيرة يضطر المواطن الى دفع مبلغ الف دينار وهكذا الحال بالنسبة لجميع الركاب). مشيرا الى ان (المواطن لا يستطيع دفع اجرة النقل من فئة العملة الصغيرة ولا يستطيع صاحب المركبة ان يعود للمواطن ما تبقها له من مبلغ). لافتا (لمعرفتي بظروف المواطن المعيشية اضطر باعادة المبلغ له كاملا بدون استقطاع الاجرة منه وبدلا من ان تكون اجرة النقل في سيارتي 5 الاف دينار يصبح 3 الاف دينار لعدم توفر العملات النقدية الصغيرة من فئة الـ 250 دينار والـ 500 دينار وهذه مشكلة يجب معالجتها).

عملات نفدية

الى ذلك قال ولي امر احد الطلاب حسين كاظم 44 عاما (لعدم توفر العملات النقدية الصغيرة وقلتها في التداول اليومي اتوجه بالذهاب الى مكاتب الصيرفة لغرض تصريف مبلغ من فئة الـ 5 الاف دينار او الـ 10 الاف دينار مقابل استقطاع مبلغ الف دينار جراء عملية التصريف). مضيفا (لكوني متقاعد وان راتبي التقاعدي لا يسد الحاجة اعمل على ميزانية تجعلني بجاحة الى فئات العملات النقدية الصغيرة لكي استطيع ان البي حاجة ابنائي لدى ذهابهم الى المدرسة). وقال كاظم (عتبي على البنك المركزي لكونه اصبح متجاهلا لذلك وكان المفروض على المسؤولين المعنيين في البنك ان ينتبهوا على ما يدور بشان ذلك وتوفير فئة العملات باسرع وقت وان يكون ذلك مطلع عام 2019).

وتعتزم مديرية اتصالات كربلاء تشغيل 5 الاف خط ضوئي خلال الفترات المقبلة بعدة مناطق منها احياء التحدي والسلامة و الصمود والاطباء كخطوة اولى نحو توسيع هذه الخدمات الجديدة في سائر مناطق المحافظة وبأسلوب الاستثمار بالتعاون مع احدى شركات القطاع الخاص وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان مدير الاتصالات المهندس علي عبد عون والملاك الفني المتخصص في مشروع شبكة النفاذ الضوئي تابعوا أعمال الفحص والتهيئة لهذ الشبكات والاجهزة من اجل الوقوف على اهم المعوقات والمشاكل التي قد تطرأ من اجل علاجها تمهيدا لتشغيل هذا المشروع وتاتي هذه الاعمال في اطار توجيهات وزارة الاتصالات وكذلك الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية من اجل التسريع بتشغيل شبكات النفاذ الضوئي. واضاف البيان (اما في مديرية اتصالات واسط فقد تمكنت الملاكات الفنية فيها من نصب بدالة سعة 3 الاف في مجمع اتصالات المزمع الانتهاء منه قريبا بحي الحوراء حيث تم اكمال البنى التحتية والاعمال المدنية من مد ديورلاين وانابيب عدد 4 اربعة بعد توقفه لاسباب التقشف المالي) وينفذ هذا المشروع على حساب تنمية الاقاليم واكد البيان قيام (مديرية اتصالات ذي قار باعمال الصيانة للشبكة الخارجية واعادة عدد من الهواتف الارضية لبعض الدوائر الحكومية مثل المركز الثقافي والمحكمة القديمة ومصرفي الزراعي والرشيد بمنطقة السراي علاوة على خطوط البطاقة الموحدة والجوازات بمنطقة سومر الى جانب أجراء الصيانة الدورية على الهواتف المخصصة للسجن المركزي وعددها 14 هاتفا لخدمة النزلاء).