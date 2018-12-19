الإتصالات تبحث عن آليات متطوّرة لمواجهة تحديات الأمن الألكتروني

بغداد – الزمان

شاركت وزارة الاتصالات بمعرض حماية امن العراق على ارض معرض بغداد الدولي بهدف تبادل الخبرات والبحث عن اليات متطورة لمواجهة تحديات الامن الالكتروني.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس انه (بمشاركة ورعاية وزارات الاتصالات والداخلية والنقل والصناعة والمعادن اقيم معرض حماية امن العراق للاطلاع على اخر المنظومات والمشاريع المنفذة في هذا المجال).

الامن الالكتروني

واضاف ان (المعرض ركز على الامن الالكتروني لانه من اهم المواضيع الملحة في مجال الامن وقدرته في تشكيل منظومات حماية المجتمع ومواجهة التحديات المتعددة التي تهدد السلم والامن المجتمعي).

مشيرا الى ان (انعقاد المعرض يأتي إنسجاما مع توجهات الحكومة وبرنامجها الوطني الذي يركز على ادخال احدث التقنيات في مجال حماية امن العراق كما انه يهيء الارضية المناسبة لتبادل الخبرات بين الوزارات المتخصصة والمعنية ويتيح فرصة كبيرة للتعاقد بينها).

وابدى الوكيل الفني للوزارة امير البياتي (ارتياحه وتفاؤله للتطور الحاصل في تقنيات الاتصالات ومنظومات الامن والدفاع كما تبادل مع المسؤولين من الوزارات الاخرى وجهات النظر بشأن احدث التقنيات في مجال الامن والدفاع والسبل الكفيلة لنشر هذه المنظومات والعمل بها من اجل بسط الامن المجتمعي). الى ذلك نفذت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة للوزارة برنامجها الخاص بتدريب ملاكاتها المتخصصة لتطوير كفاءاتهم في مجال التحاسب المالي ضمن نظام القوائم الخاص بمشاريع شبكات النفاذ الضوئي للمنازل في بغداد والمحافظات .

ونقل البيان عن مدير قسم الشبكات في الشركة حسين محمد بركات قوله ان (تدريب الملاكات ياتي تنفيذا لبنود العقود المبرمة مع الشركات المستثمرة لمشاريع النفاذ الضوئي حيث قامت شركة اي كيو نيتوركس بتدريب 15 موظفا من منتسبي الشركة على منظومة القوائم لاغراض التحاسب المالي الخاص بالمشتركين في كل من الرصافة ببغداد ومحافظات كربلاء وديالى وكركوك وبابل والديوانية اضافة الى تدريب اعداد اخرى من شركة افق السماء). واضاف (نعمل حاليا على رفع كفاءة المنتسبين وتطوير مهاراتهم حيث تم كذلك تدريب 26 منتسبا من قبل افق السماء بغرض تشغيل الخدمة الصوتية بواسطة برمجة اجهزة الشبكة الضوئية التي تم نصبها في منازل المواطنين باستخدام الحاسوب المحمول).