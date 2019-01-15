الإتصالات: التجاوزات تطال الشبكة وتعوق تقديم الأنترنت

بغداد – الزمان

كشفت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية عن قيام اصحاب الابراج بالتجاوز على الشبكة الضوئية. واكدت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اتساع هذه الظاهرة خلال الاعوام الاخيرة يعوق تجهيز المواطنين بخدمة الانترنت واربك عمل الشركات المستثمرة لهذا المشروع الحيوي). واضاف ان (اصحاب الابراج اخذوا يمدون كابلات وتقاسيم ضوئية وبوكسات عبر اعمدة الكهرباء واسطح المنازل لتقديم هذه الخدمة وايصالها الى المواطنين دون علم وموافقة الدوائر المختصة وكأنها في حالة تنافس وتحد لكل الضوابط والتعليمات الحكومية الصادرة من قبل وزارة الاتصالات والشركة العامة العامة للاتصالات والمعلوماتية). واشار البيان الى (تشكيل لجان مركزية وفرعية للحد من هذه التجاوزات ومحاولة التقليل منها وسط تفاعل هذا الموضوع وتفاقمه مما جعل مكافحتها ضرورية الامر الذي دفع هذه اللجان الى تكثيف جولاتها بالتنسيق مع القوات الامنية التابعة لعمليات بغداد والمرابطة بتلك المناطق تمكنت من ازالة بعض المخالفات على جانبي مدينة بغداد التي تعج بالمخالفات والتجاوزات منها على سبيل المثال لا الحصر ما حدث مؤخرا من رفع العديد من حالات التجاوز بمنطقة الحبيبية والبلديات و9 نيسان ومنطقة يو ان ودور السمنت في الرصافة وكذلك الامر في مناطق الكرخ التي شملت الرقعة الجغرافية للمديرية كما هو الحال في جسر الجادرية وحي القادسية حيث ازالت اكثر من عشر حالات تجاوز وتوجيه الانذارات لقسم منهم على خلفية ارتكابهم للتجاوز مع استلام تعهدات خطية بعدم تكرارها مجددا. وقد لجات الجهات الرسمية مؤخرا كاحد اساليب العمل الميداني هو اصدار هويات خاصة لتخويل هذه اللجان وتمنحهم القوة لدعم عملهم وتعزيز موقفهم. ودعا البيان الى (اتباع اكثر من سبيل للتخلص من هذه المخالفات وخصوصا في المناطق المخدومة كما ان هناك مصادر اكدت الى ان السبيل الضامن لايقاف هذا التجاوز هوالاسراع في تشغيل المشروع بكل طاقاته على ان يتميز بخدمات سريعة وقوية وبدون توقف مما يشجع المواطن على ترك الابراج واللجؤالى الشبكة الوطنية مع ادامة هذه المواقف الرادعة من خلال تشريع قوانين صارمة كالغرامات المضاعفة لكي تكون كابحة لكل هذه التجاوزات).