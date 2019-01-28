مصرع عامل في حريق رويال مول وسط أربيل

الإتحاد لـ (الزمان) : إقترحنا على الديمقراطي تسوية الملفات بسلة واحدة

اربيل – فريد حسن

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني شوان داود عن مضمون اجتماع حزبه مع الديمقراطي الكردستاني اليوم الثلاثاء في اربيل بشأن تشكيل حكومة اقليم كردستان ، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق اندلع بمول تجاري وسط اربيل. وقال داود لـ(الزمان) امس ان (المحادثات مستمرة بين الحزبين وشهدت المدة الماضية حراكا سياسيا من اجل الاسراع بتشكيل حكومة كردستان بعد انتهاء الانتخابات)، واضاف ان (هناك الكثير من الملفات العالقة بين الحزبين منها وضع كركوك وكذلك توحيد الخطاب بالاضافة الى المشكلات الموجودة في بغداد بين الجانبين)، مبينا ان (الاتحاد الوطني اقترح على الديمقراطي حل جميع الاشكالات بسلة واحدة من اجل الاسراع في تشكيل حكومة الاقليم)، مشيرا الى ان (اجتماع غد سيناقش المقترحات التي تقدمها اللجان المشكلة بهذا الصدد من اجل المضي نحو تشكل الحكومة)، وبشأن وصول قوات بديلة عن جهاز مكافحة الارهاب الى كركوك ، اكد داود ان (فرقة 61 من رئاسة الوزراء وصلت الى كركوك لتكون بديلة عن قوات مكافحة الارهاب). وكان مصدر في الاتحاد الوطني قد اكد أن قيادات حزبه ستجتمع مع الديمقراطي الكردستاني لبحث ملفات عالقة.وقال المصدر في تصريح امس ان (الملفات التي يبحثها الجانبين هي تطبيع الاوضاع في كركوك والمناصب وتشكيل حكومة الإقليم ومنصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية). فيما أفاد مصدر ثان في كركوك بوصول فوج من الفرقة الخاصة الى المحافظة بديلا عن قوات مكافحة الارهاب.

وقال المصدرإن (الفوج الاول التابع للواء 61 الفرقة الخاصة وصل امس الى كركوك لتكون بديلا عن قوات مكافحة الارهاب). وتمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق المول التجاري في اربيل. وقال مصدر في تصريح امس ان (فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق الذي اندلع في رويال مول بمنطقة شورش بشارع 60 وسط المدينة)، مشيرا الى ان (الحريق ادى الى مصرع احد العاملين فيه والحاق اضرار مادية كبيرة)، واضاف ان (سبب اندلاع الحريق هو تماس كهربائي).

الى ذلك نفت وزارة الداخلية اعفاء مدير الاقامة في مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة من منصبه .

وقال بيان للوزارة امس (ننفي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من كتاب مفبرك يشير الى اعفاء مدير الاقامة من منصبه على خلفية شكاوى ضده تتعلق بتهم فساد)، ووعد البيان المخالفين بـ(اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وضد كل من يحاول نشر اخبار كاذبة او مفبركة تطال من سمعة منتسبيها وثير حالة من الضبابية لدى الرأي العام). وكان مصدر في مديرية الإقامة قد نفى ايضا صحة وثيقة انتشرت في بعض المواقع بشأن إعفاء مدير المديرية وتكليف آخر. وأشارت الوثيقة المزورة الى تنسيب لواء حقوقي متقاعد الذي طرح اسمه من قبل وكيل الوزارة لمنصب مدير مديرية الإقامة العامة . وكانت بعض المواقع تناقلت وثيقة مزعومة الى الوزارة تفيد بان جهاز الادعاء العام قرر إعفاء مدير الإقامة الحالي من منصبه بسبب الزعم بتعاونه مع إرهابيين وقيامه بتسهيل دخولهم إلى البلاد، على حد وصفهم .