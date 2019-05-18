البارزاني والأمم المتحدة يبحثان تطبيع الأوضاع في المتنازع عليها

الإتحاد الوطني لـ (الزمان): تغييب الأكراد عن إدارة كركوك مرفوض

اربيل – فريد حسن

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني شوان داود عن حقيقة ما يجري في محافظة كركوك و(تغييب الاكراد) عن مشهد ادارة المحافظة.

وقال داود لـ (الزمان) امس ان (المحافظة تدار بشكل فردي من المحافظ راكان الجبوري الذي يجري تغييرات ادارية وديمغرافية مختلفة في مفاصل المحافظة بمعزل عن الاكراد وبالتالي نرفض هذا الموضوع لان كركوك حالة استثنائية) على حد قوله. مطالبا بـ (ضرورة تطبيع الاوضاع في المحافظة ومؤسساتها ضمن الاستحقاق الانتخابي لكل قومية وفق ما جاء في النصوص القانونية وما اكد عليه الدستور العراقي).

واتهمت كتلة الحزب الديمقراطي محافظ كركوك بإجراء تغيير ديموغرافي في قرى كردية بالمحافظة.

وذكر بيان للكتلة امس انه (في الوقت الذي يمر فيه العراق بمرحلة سياسية صعبة وتشهد المنطقة تطورات وأحداث قلقة تتطلب الحفاظ على التماسك الإجتماعي والسياسي وتطبيق الدستور وعدم تكرار أخطاء الانظمة السابقة بما آلت إليه من نتائج كارثية نجد أن ممارسات التغيير الديموغرافي مازالت مستمرة في قرى وقصبات كركوك من جانب الجبوري والسلطة العسكرية هناك وتحديداً في قرية پلكانة وسرگران وست عشرة قرية مجاورة).

وتابع (ندين هذه الممارسات ونعدها تهديداً جدياً على أسس التعايش السلمي في العراق وعلى العملية السياسية برمتها وندعو كل الجهات المتخصصة إلى القيام بمسؤولياتها لوقف هذه الأعمال التي تتنافى مع الدستور العراقي والتي لاتنسجم مع العراق الجديد), واكد البيان (الوقوف مع أهالي هذه القرى والقصبات بكل الطرق الدستورية والقانونية ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم الواقع على أهلنا). واقترح القيادي الكردي كمال كركوكي اليات وشروط تطبيع الاوضاع في كركوك.

وقال كركوكي في بيان انه (لا يمكن صيانة كرامة المحافظة دون تطبيع الاوضاع فيها), ولفت الى ان (التطبيع يتم من خلال نشر قوات البيشمركة والجيش خارج كركوك وتشكيل مركز للتنسيق من اجل حماية المدينة و الاقضية والنواحي اضافة الى ازالة نقاط التفتيش التي تم وضعها بعد ألاحداث التي جرت وتسليم نقاط التفتيش الخاصة بتنقل المواطنين الى مديرية سيطرات كركوك وكذلك اخلاء المقرات التابعة للاحزاب).

مكون كردي

داعيا الى (تسليم ملف المحافظة الى الشرطة و الاجهزة الامنية في كركوك و أن يكونوا من ابناء المحافظة حصراً), وبشأن منصب المحافظ , اكد كركوكي انه (يجب انتخاب شخص من المكون الكردي لشغل هذا المنصب).

وأنهى المكتب السياسي للاتحاد الوطني إجتماعا امس بحث خلاله عددا من المسائل من بينها وضع كركوك.

وقال المتحدث باسم الحزب لطيف شيخ عمر في تصريح ان (المكتب السياسي للاتحاد بشكل مفصل جميع المستجدات وهو ملتزم بالاتفاقين السياسي والاداري الموقع مع الديمقراطي الكردستاني), مشيرا الى ان (الحزب يتطلع ومع خطوات تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان الى حل مسألة كركوك والمسائل مع بغداد).

وبحث رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارد تطبيع الاوضاع بالمتنازع عليها .

وقال بيان امس انه (جرى خلال اللقاء عرض نبذة عن خطوات اتفاق الأطراف الكردستانية على تشكيل الرئاسات الثلاث لإقليم كردستان وعلاقات أربيل – بغداد وحل المشاكل العالقة بين الطرفين من خلال الحوار), مشيرا الى ان (اللقاء تطرق إلى مسألة المناطق المتنازع عليها حيث أكد الجانبان على تطبيع الوضع الأمني وعودة الأهالي إلى تلك المناطق من خلال التنسيق بين أربيل وبغداد). واضاف ان (الجانبين ناقشا أوضاع المنطقة ومسائل تتعلق بالأوضاع في سوريا وإيران). بدوره , اكد مستشار مجلس أمن كردستان مسرور البارزاني أن هناك إرادة مشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم لحل جميع القضايا العالقة بين الجانبين. واشار بيان الى ان (البارزاني ناقش مع بلاسخارد المستجدات والتطورات السياسية في العراق والمنطقة والحرب ضد الارهاب واستكمال تشكيل حكومة كردستان الجديدة). واكد البارزاني ان (الحوارات مستمرة بين بغداد وأربيل وهناك إرادة مشتركة بينهما لحل القضايا العالقة بين الجانبين).