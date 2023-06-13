الإتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية يشارك ببطولة دولية

بغداد – الزمان

من مقر اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية إنطلق وفد الاتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية برّاً للمشاركة في بطولة أرمينيا الدولية.

و ودّع رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي الوفد المغادر آملاً لهم سلامة الوصول والنجاح في المشاركة.ورافق حمودي عدد من أركان اللجنة الأولمبية وموظفيها بينهم عضو المكتب التنفيذي السيد ابراهيم خليل والأمين العام السيد هيثم عبدالحميد والأمين المالي السيد أحمد صبري ومدير الاعلام السيد حسين علي حسين.من جانبه قال أمين سر الاتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية قتيبة الطائي أن الوفد العراقي سيشارك بثمانية متسابقين للدراجات النارية، وأربعة للسيارات الرياضية في البطولة الدولية لسباقات السرعة.

و أوضح الطائي الى ان الوفد العراقي لبطولة أرمينيا والمؤلف من عشرين شخصاً سينطلق اليوم برّاً من العاصمة بغداد الى إيران ومنها الى أرمينيا حيث تقام البطولة.

مشاركة نوعية

ومن جهة اخرى رأس رعد حمودي إجتماعاً تداولياً بصدد المشاركة العراقية بدورة الألعاب العربية المقبلة والتي ستقام فعاليتها الشهر المقبل في الجزائر.وإستمع حمودي لآراء اللجنة الفنية التي أجمعت على المشاركة النوعية على حساب الكم سعياً لتحقيق نتائج يمكن ان ترسم إنطباعاً واضحاً عن المشاركة العراقية اللاحقة بدورة الألعاب الآسيوية في شهر تشرين الأول المقبل بمدينة هانتشو الصينية.

هذا وقد حضر الاجتماع النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية سمير الموسوي والنائب الثالث لرئيس اللجنة الأولمبية زياد حسن وعضو المكتب التنفيذي ابراهيم خليل ابراهيم والأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبدالحميد وأعضاء اللجنة الفنية عدي الربيعي وعامر طالب وأسعد لازم و علاء الراوي ومصطفى صالح.

وسام ذهبي

وكرم حمودي، الرباع الواعد علي عمار يسر لفوزه بالوسام الذهبي لبطولة آسيا برفع الأثقال للمتقدمين.

و قال حمودي بـانه على ثقة كبيرة بتنامي أرقام الرباع علي عمار وإنه قادر على تحقيق حلم العراقيين بنيل وسام أولمبي ثانٍ يضاف لوسام الرباع الراحل عبدالواحد عزيز.

ونبّه حمودي الرباع الشاب الى ضرورة الاهتمام بغذائه والانتباه لنظافة بدنه من آفة المنشطات، او ما قد يمر لجسمه من خلال بعض الأطعمة والمكملات” داعياً الرباع البطل الى الاهتمام بامتحاناته في السادس الاعدادي والتي سيخوضها بعد أيام.و تعهد حمودي بأدخال الرباع الواعد في معسكر تدريبي مفتوح في بيلاروسيا يتضمن الاقامة والطعام والسكن والتدريب على يد خبراء بيلاروسيين على ان لايتقاطع ذلك مع رحلته الدراسية.

من جانبه أهدى الرباع علي عمار يسر وسامه الذهبي الآسيوي الى رعد حمودي عرفاناً منه بما قدمته اللجنة الأولمبية الوطنية له من دعم ومتابعة أسهمتا بشكل كبير الى ما وصل إليه متعهداً بتقديم كل ما بوسعه لتحقيق الحلم الاكبر بنيل وسام أولمبي عالمي.

هذا وحضر التكريم عضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية ابراهيم خليل والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبدالحميد والأمين المالي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية أحمد صبري و والد الرباع ومدربه عمار يسر.