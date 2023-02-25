الحلبوسي يحث على إستمرار الحوارات بين الأشقاء لتعزيز العمل العربي

الإتحاد البرلماني يوصي بدعم العراق والوقوف إلى جانب سوريا وفلسطين

بغداد – ندى شوكت

أكد المؤتمرون في الاتحاد البرلماني العربي ، دعمهم التضامني مع العراق في توفير كل ما يلزم لتعزيز استقراره وسيادته ووحدة أراضيه، ووقوفهم الدائم والراسخ وبكل الإمكانات. وقال البيان الختامي للاتحاد الذي اختتم اعماله في بغداد امس برئاسة محمد الحلبوسي ان (تجدد رَفضنا القاطع لجميع أشكال التطرف والقتل والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، فإننا نشد أزر الأشقاء العراقيين في حربهم ضد داعش وجميع فلول الجماعات الإرهابية)، مشددين على (تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، لتكون مؤثراً إيجابياً وفاعلاً في الدبلوماسية الرسمية لبلداننا، بهدف النهوض بواقع الأمة العربية، وتلبية طموحات شعوبنا بتحقيق التقدم والإصلاح والتنمية المستدامة)، واعربوا عن (ادانتهم ورفض العمل الهمجي والجريمة المروعة لمتطرفين من السويد أقدموا على حرق نسخة من المصحف الشريف، حيث يعد ذلك انتهاكاً صارخاً للمبادئ والمواثيق الدولية)، وجدّد الاتحاد دعوته (لأعضاء البرلمانات الدولية والمنظمات الفاعلة لإصدار تشريعات لتجريم مثل هذه الأعمال وإدانتها جملةً وتفصيلاً، والعمل معاً على زيادة التنسيق والتعاون للارتقاء بالخطاب الإنساني المبني على المحبة والسلام)، واكدوا ان (الاتحاد يُجدّد موقفه التضامني الداعم والراسخ، لكل جهد يصبّ في دعم المركزية للأمتين العربية والإسلامية، قضية فلسطين العربية أبد الدهر ،والتاريخ،والعزم والإصرار على بذل الغالي والنفيس في سبيل إعلان قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والكرامة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشريف)، واعلن المؤتمرون (التضامن مع سوريا، وتشكيل وفد من الاتحاد البرلماني العربي للتأكيد على دعمها والوقوف مع شعبها واستمرار تقديم الامكانات اللازمة للوقوف مع الأشقاء بعد حادث الزلزال الذي أصاب عدد من المدن والقرى فيها، وضرورة العمل العربي المشترك على كافة المستويات لعودة سوريا إلى محيطها العربي وممارسة دورها في الساحات العربية والإقليمية). ووجه الحلبوسي،في وقت سابق بتشكيل وفد من الاتحاد لزيارة سوريا. ودعا في تصريح امس الى استمرار الحوارات بين الأشقاء لتعزيز العمل العربي المشترك). من جانبه ، أكد نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي خلال كلمة العراق التي ألقاها في المؤتمر ان (هناك أهمية الارتقاء بالواقع الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الوطن العربي من خلال تبني المجالس النيابية للتشريعات الضرورية واللازمة بهذا الصدد، والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بتعزيز سبل التبادل التجاري وتحسين بيئة الاستثمار). وجددت الدول المشاركة في المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد ببغداد ، دعمها للعراق في جميع المجالات. وقال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إن (العراق الآمن الموحد يشكل مصلحة للأمة العربية)، مؤكداً (دعم المملكة الأردنية الهاشمية للجهود العراقية في تحقيق تطلعات الشعب العراقي)، داعيا الى (عودة سوريا إلى الحاضنة العربية). من جانبه ، قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر غباش إن (العراق ستظل أبوابه مشرعة لجميع الأشقاء العرب)، واضاف ان (الشعوب العربية تتطلع إلى المواقف الموحدة في القضايا المصيرية). وراى رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي إن (انعقاد المؤتمر في بغداد ،هو علامة لعودة العراق لدوره المعهود)،

واشار الى ان (الجزائر كانت وستبقى داعمة للعراق). وجدد رئيس مجلس الشعب السوري حمود الصباغ تأكيد ان (بلاده ستبقى معكم على الدوام، فسلامتكم من سلامتنا ونجاحكم من نجاحنا وأخوتنا متينة صلبة، مهما زادت الملمات واشتدت الخطوب والتحديات)، داعيا الى ان (يكون اجتماع رؤساء البرلمانات العربية في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في بغداد مفصلاً رئيساً في التعاون العربي القائم). واكد رؤساء مجلس شورى سلطنة عمان خالد بن هلال بن ناصر المعولي والمجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ومجلس الشعب في الصومال آدم محمد نور ومجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم ومجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى ومجلس النواب اليمني سلطان سعيد عبد الله البركاني ونائبي رئيسي مجالس النواب البحريني عبد النبي سلمان أحمد ناصر والمغربي حسن بن عمر وعضو مجلس الأمة الكويتي ثامر سعد الضفيري وعضو مجلس اللبناني أيوب حميد ، دعمهم لاستقرار العراق.