الإتحاد الآسيوي يوقّع إتفاقية للحقوق الإعلامية مع كوبانغ بلاي في كوريا الجنوبية

{ كوالالمبور – وكالات – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، توقيعه اتفاقية شراكة جديدة للحقوق الإعلامية مع شبكة كوبانغ بلاي في كوريا الجنوبية للدورة من 2025-2028 والتي ستمنحها حقوق البث الحصرية لجميع مسابقات الاتحاد الآسيوي في أسواقها.

منصة رئيسية

تعتبر شبكة كوبانغ بلاي أول وأكبر سوق إلكتروني عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية، وقد تأسست في عام 2010. علاوة على منصتها الرئيسية للتجارة الإلكترونية واللوجستيات، تتيح منصة البث الرقمية الخاصة بها “كوبانغ بلاي” بثاً حصرياً للرياضات المباشرة، وأفلام الأكشن والإنتاجات الخاصة بهم.من خلال هذه الشراكة، سوف تحصل كوبانغ على حقوق بث جميع بطولات الاتحاد الآسيوي القادمة، بما في ذلك دوري أبطال آسيا، وكأس آسيا 2027 في السعودية، وكأس آسيا للسيدات 2026 والدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وغيرها.

وتكمل تغطية كوبانغ بلاي لمسابقات الاتحاد الآسيوي مجموعة واسعة من العروض الرياضية الحالية التي تبثها والتي من ضمنها بطولات الأندية المحلية والدوري الكوري للمحترفين، بالإضافة إلى حقوق بعض مسابقات كرة القدم الدولية مثل الدوري الإسباني. وقد تعهدت كوبانغ بلاي بتعزيز تغطية بطولات المنتخبات الوطنية والأندية من خلال البرامج المباشرة والمميزة بهدف زيادة جاذبية منافسات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وخاصة منافسات الأندية المجدولة مؤخراً. علاوة على ذلك، سيتم تغطية مباريات المنتخب الوطني الأول للرجال، بالإضافة إلى بعض المباريات الأخرى عبر التلفزيون الخطي أو التقليدي الواسع النطاق في البلاد.

وقال داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: بصفتها إحدى القوى البارزة في كرة القدم الآسيوية، تمثل كوريا الجنوبية سوقاً رئيسياً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث نتطلع إلى تقديم حقبة جديدة من المنافسات ذات المستوى العالمي كما هو موضح في رؤية ورسالة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأوضح: إن إضافة كوبانغ بلاي إلى عائلة الشركاء الإعلاميين مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لدورة 2025-2028 يعزز الثقة الراسخة في العلامة التجارية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومسابقاته، ونتطلع من خلال العمل مع كوبانغ بلاي لتحقيق مزيد من المشاركة وإثارة حماس جماهيرنا المتحمسة في كوريا الجنوبية. في المقابل، قال ستيفن كيم، رئيس شبكة كوبانغ بلاي: نحن متحمسون للإعلان عن توسع تغطية كوبانغ بلاي لمحتوى كرة القدم من مباريات الدوري الكوري إلى مسابقات المنتخبات الوطنية والأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث نتطلع إلى تقديم المزيد من محتوى كرة القدم المميز حتى يستمتع به المشجعون في المستقبل.

صفقة مهمة

وقال باتريك مورفي، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تسويق كرة القدم الآسيوية: يسعدنا إبرام صفقة مهمة في كوريا الجنوبية لدورة 2025-2028 وهي واحدة من أكبر أسواق كرة القدم في آسيا. أثبتت شبكة كوبانغ بلاي نفسها كمنصة مبتكرة وديناميكية في مجالات البث الرياضي والترفيه، ونتطلع إلى العمل معهم لتقديم أفضل ما في كرة القدم الآسيوية للجماهير في كوريا الجنوبية.