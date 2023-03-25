الإتحاد الآسيوي يحدّد موعداً لقرعة كأس 2023

{ الدوحة – وكالات – حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، موعد سحب قرعة كأس آسيا 2023 والتي سيشارك بها 24 منتخباً. وذكر الاتحاد في بيان اطلعت عليه أنه تم تحديد يوم 11 آيار المقبل موعدا لسحب قرعة كأس آسيا 2023 في العاصمة القطرية الدوحة، وستجري القرعة بمشاركة 24 منتخباً.سيتم تقسيم المنتخبات على ست مجموعات تضم كل مجموعة أربعة فرق، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي مباشرة بينما يتأهل أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث لنفس الدور.

أفضل المنتجات

والمنتخبات المشاركة في البطولة هي: العراق، والصين، واليابان، وسوريا، وقطر حاملة اللقب، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وإيران، والإمارات، والسعودية، وعمان، وفيتنام، ولبنان.

وضمن 11 منتخباً تأهلهم بعد حلولهم في المركز الأول أو بين أفضل خمسة منتخبات احتلت الوصافة في المجموعات الست ضمن الدور الثالث، وهي فلسطين، وأوزبكستان، وتايلاند، وهونغ كونغ، والهند، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، والبحرين، والأردن، وإندونيسيا، وماليزيا.وأعلن الاتحاد الآسيوي العام الماضي أن قطر ستستضيف منافسات كأس آسيا 2023 بعد منافسة مع دول كوريا الجنوبية وإندونيسيا وأستراليا.وكان منتخب قطر قد توج بلقب النسخة الأخيرة من منافسات كأس آسيا والتي أقيمت في الإمارات.وبذلك تستضيف قطر البطولة للمرة الثانية في التاريخ عقب استضافتها في العام 2011.وفي سياق منفصل أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فتح تحقيق عاجل ضد برشلونة بشأن انتهاك محتمل لإطاره القانوني فيما يتعلق بـقضية نيجريرا، والتي تحقق فيها المحاكم الإسبانية حاليا.ويتهم برشلونة بدفع ما يزيد عن 7 ملايين يورو لشركة تابعة للنائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام بإسبانيا، خوسيه إنريكيز نيجريرا، مقابل تقديم استشارات شفهية مشبوهة للنادي بين عامي 2001 و2018.يُذكر أن إدارة برشلونة متمسكة بالبراءة منذ ظهور الأخبار لأول مرة، وتفيد التقارير حتى الآن بأنه لم يتم العثور على دليل مؤكد وحاسم لشراء النادي الكتالوني للحكام.