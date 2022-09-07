الكاظمي وبلاسخارت يشدّدان على إعتماد الحوار لإنهاء الإنسداد

الإتحادية تنتقد أداء البرلمان في تعطيل مصالح الشعب عقب رد دعوى الحل

بغداد – قصي منذر

حذرت المحكمة الاتحادية العليا ،من استمرار تجاوز المدد الدستورية الذي سيؤدي الى هدم العملية السياسية بالكامل وتهديدا لامن البلاد والمواطنين. واكدت المحكمة عقب رد دعوى حل مجلس النواب في بيان تابعته (الزمان) امس ان (اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية ،وانما يمثلون الشعب ،وكان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب ،لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل)، وتابع ان (استقرار العملية السياسية في العراق ،يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ،كما لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية، لأن في ذلك سيؤدي لهدم العملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين)، واشار البيان الى ان (الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية ،هو حل نفسه عند وجود المسوغات،ولاسيما إن الدستور قد رسم الآلية الدستورية للحل وفقاً لأحكام المادة 64 اولاً منه)، مؤكدا ان (اختصاصات المحكمة ،محددة بموجب المادة 93 من الدستور والمادة رابعا من قانونها النافذ ،وليست من ضمنها حل البرلمان)، واوضح البيان ان (عدم اكتمال تكوين السلطة التنفيذية ،برغم تجاوز كل المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء وعدم قيام السلطة التشريعية بواجباتها في إقرار قانون الموازنة باعتباره يتعلق قانونياً بقوت الشعب، يعد انتهاكاً لأحكام الدستور وخرقاً للهدف الذي تم من أجله وجود تلك السلطات)، مشددا على (جميع المؤسسات الدستورية والكتل النيابية الالتزام بالدستور وبكل مواده وأسسه بدون انتقائية أو تفسيرات واجتهادات خاصة ،وكذلك الالتزام بالسياقات القانونية والإدارية النافذة وتأكيد وحدة الدولة والسياسات المرسومة وفق القوانين والأنظمة)، واستطرد بالقول ان (الاختلاف بين المؤسسات أو بين الكتل النيابية لا تحسم بفرض رأي الآخر ،بل عبر المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية الفاعلة ،مع أهمية العمل والمشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والالتزام بالصلاحيات القانونية لكل سلطة وعدم التدخل في شؤون المؤسسات والسلطات والوزارات خلافاً لأحكام الدستور). وشهدت منطقة الحارثية ،انتشارا غير مسبوقا للقوات الامنية استبق اعلان المحكمة رد دعوى الحل ،فيما افاد مصدر امني بـ (اغلاق بوابة القصر الجمهوري من جهة الجسر المعلق تحسبا لاي طارئ). فيما اكد مراقبون ،ان (الاتحادية بقرارها رمت الكرة في ملعب البرلمان ،وإلزمته المضي بالاستحقاقات الدستورية). وكان النائب أحمد الموسوي ،اكد في وقت سابق إن (قوى الإطار التنسيقي اتفقت على احترام أي قرار ستصدره الاتحادية، الذي سيكون ملزماً تطبيقه، ولا توجد نيّة للطعن به إطلاقاً في حال جاء بحل البرلمان). في وقت ،رفع الامين العام للكتلة الصدرية نصار الربيعي، دعوى قضائية ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على خلفية التسريبات الصوتية. ووجه الربيعي دعوته ضد المالكي الى محكمة الكرخ الثالثة في بغداد عن (تهمة توجيه الاخير تهديد واضح وصريح للتيار ورئيسه مقتدى الصدر بالقتل). في غضون ذلك ، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أهمية دعم مبادرة الحوار الوطني.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جمعهما في القصر الحكومي ،تطورات الأوضاع السياسية في العراق، وحالة الانسداد السياسي التي يشهدها البلد، والجهود المبذولة من قبل الحكومة في احتواء الأزمة وحماية السلم الأهلي في البلاد)، مشيرا الى انه (جرى تأكيد أهمية دعم مبادرة الحوار الوطني التي دعا لها الكاظمي، واعتماد منهج الحوار بوصفه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية، الضامن لأمن العراق واستقرار الساحة المحلية، وبما يلبي مطالب المواطنين). الى ذلك ، اعلنت قوى تشرين ، توحيد صفوفها تحت راية وهدف واحد. وقال بيان امس ان (قوى المعارضة التشرينية من محافظتي ذي قار وواسط ،اتفقت على توحيد صفوفها في المحافظتين ،والسعي الى توحيد صفوف المعارضين التشرينيين في بقية المحافظات)، داعين الى (الغاء الدستور وفرض حكومة طوارئ على ان لا يتجاوز عمرها عامين وبأشراف اممي يكون دورها ملاحقة ومحاسبة الفاسدين وقتلة الشعب)،بحسب البيان.