حرب لـ (الزمان): القضاء ينصف الجميع ويرفض الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان

الإتحادية تنتصر لإرادة الشعب وتسقط إمتيازات النوّاب

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

انتصر العدل على الرغبات والامتيازات التي يخص بها النواب انفسهم للإستحواذ على رواتب فاحشة وامتيازات غير مشروعة بينها سلطات تعلو فوق الاعراف والقوانين، فيما رأى خبير في القانون ان المحكمة الاتحادية العليا قد انصفت الجميع بإصدارها حكمًا بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 ومنها الرواتب التقاعدية، لافتاً الى ان المحكمة رفضت اربع مواد اساسية وجوهرية في القانون المذكور.وقال طارق حرب لـ(الزمان) امس ان (العنوان الرئيس للحكم الذي اتخذته المحكمة الاتحادية امس هو انها انصفت الجميع من خلال رفضها للامتيازات المذكورة)، مضيفًا ان ( قرار الاتحادية جاء متفقًا مع الدستور العراقي وموافقًا للقانون ذلك لأن الدستور لايعطي افضلية وزيادة لفئة معينة من الشعب على حساب فئات اخرى)، مستدركًا ان (مثل هذا الامر يمكن ان يكون على نحو محدود مع الاخذ بالحسبان سنوات الخبرة والشهادة الدراسية ومدة الخدمة ). وتابع ان (اي قرارات واحكام تتخذ لابد ان تكون وفق نظرة واقعية ومنطقية ولهذا لم توافق المحكمة على تلك الامتيازات لأنها ترفع الصفر الى مئة اذا صح القول)، مشيراً الى ان (قانون مجلس النواب تضمن فروقات كبيرة بين رواتب النواب ورواتب موظفي الدولة الآخرين. ولهذا كان لزامًا على المحكمة الاتحادية ان تصحح المسار). واشاد حرب بقرار المحكمة وقال ان (القرار انطوى على انصاف واضح لعامة المواطنين من خلال الغائه تلك الفوارق الكبيرة وهو بالنتيجة حكم مقبول ويمكن عدّه عنوانًا للعدالة )، لافتًا الى ان (الحكم كان بالضد من اية محاولة لإجهاض حقوق الآخرين الذين قد لايجدون ملاذاً لهم الا باللجوء الى القضاء وهم يرون انه لايمكنهم الحصول على التقاعد الا بعد مضي خدمة لا تقل عن 15 سنة في دوائر الدولة وتجاوزهم سن الخمسين، فيما يمكن للنائب مهما بلغت مدة عضويته في مجلس النواب ومهما كان عمره الحصول على رواتب تقاعدية كبيرة والاحرى هو حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة ويكون تقاعدهم من الدوائر الحكومية التي كانوا يعملون فيها). ولفت حرب الى ان (قرار المحكمة تضمن رفض اربع مواد اساسية وجوهرية من مواد قانون مجلس النواب وهو امر يستدعي منا الثناء على القرار ومباركته)، موضحاً ان (الحكومة السابقة هي من تقدمت بالطعن في القانون المذكور الذي اتخذه البرلمان السابق وليس البرلمان الحالي، وكنت انا اول من اثرت الموضوع عبر قناة الشرقية الفضائية كما اشير الى اهتمام جريدة الزمان بالموضوع وتسليطها الضوء علية مرات عدة وعلى صفحتها الاولى). وأكد المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان امس إن المحكمة عقدت جلستها امس الاحد برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعوناً على مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم لسنة .(2018

واضاف أن (المحكمة بعد استكمال اجراءاتها دققت المواد المطعون بعدم دستوريتها واصدرت حكماً بهذا الصدد)، موضحًا أن (المحكمة قضت بعدم دستورية المادة 6/ ثانياً التي منحت النواب حق التقاضي عن الغير، والمادة 11/ رابعاً التي عدت عضو مجلس النواب متخلفاً عن الحضور، وإن لم يصبح نائبا كما قضت بعدم دستورية المادة 13 التي خصت رئيس المجلس ونوابه واعضاء المجلس برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد)، مضيفًا ان الحكم تضمن ايضًا عدم دستورية (المادة 17 التي خولت المجلس اصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليها، والمادة 68 المتعلقة بصلاحية المجلس في وضع نظام الاسبقيات كونها من صلاحية وزارة الخارجية).

وبحسب الساموك فإن (المحكمة وجدت ان بقية مواد القانون المطعون بها البالغ عددها 25 مادة غير مخالفة للدستور فردت دعوى المدعي/ اضافة لوظيفته بشأنها). من جهة اخرى ألتقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بجميع قضاة النزاهة في عموم محاكم البلاد خلال اجتماع حضره رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي لبحث تطوير آليات مكافحة الفساد. وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى امس أن زيدان التقى بجميع القضاة المختصين بنظر قضايا هيئة النزاهة في عموم محاكم البلاد محاكم الجنايات والجنح والتحقيق خلال اجتماع عقد في مقر مجلس القضاء الأعلى بحضور القاضي موفق العبيدي رئيس الادعاء العام والقاضي جاسم محمد رئيس هيئة الإشراف القضائي)وأضاف البيان ان (رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث مع القضاة المختصين سبل تطوير آليات مكافحة الفساد وفق متطلبات المرحلة الراهنة، كما اصدر عددا من التوجيهات التي تسهم في سرعة انجاز القضايا).