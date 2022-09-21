الإتحادية تلغي تكليف وزير النفط بإدارة الشركة الوطنية

بغداد – فائز جواد

قررت المحكمة الاتحادية العليا، الغاء تكليف وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل ،بادارة شركة النفط الوطنية باعتباره مخالف لاحكام الدستور. وقالت المحكمة في بيان تلقته (الزمان) امس انها (حكمت بعدم صحة الفقرتين ثانيا وثالثا من قراري مجلس الوزراء والقرار 211 لسنة 2021 والغائهما بإكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط برئاستها)، واشار الى ان (المحكمة رأت عدم ايجاد السبل الكفيلة للحفاظ على المال العام الذي يمثل في حقيقته ملك لجميع ابناء الشعب من قبل الجهات المكلفة قانوناً ،بذلك يمثل خرقاً لأحكام المادة 27 اولاً من الدستور ،وان عدم تحقيق ذلك يؤدي الى غياب العدالة الاجتماعية وغياب الانتماء الوطني تجاه الدولة )، واضاف ان ( عدم صيانة المال العام يؤدي الى عدم قيام الدولة بواجباتها الدستورية وفقاً لما هو مرسوم لها في المواد 29 و 36 من الدستور ).