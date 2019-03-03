السجن 15 سنة لمدانين بتسليب مكتب صرف و 6 أعوام لمزيّفي عملة

الإتحادية تردّ الطعن بإسترجاع رواتب المعيّنين بشهادات مزوّرة

بغداد – قصي منذر

ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بقرار استرجاع رواتب الموظفين المعينين وفق شهادات مزوّرة، عازية رد الطعن لكون الموضوع ليس من اختصاصها.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس أن المحكمة الاتحادية (عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته)، موضحاً أن (المدعي طعن بقرار المدعى عليه المتضمن استرجاع المبالغ المستلمة من الأشخاص الذين عينوا بناءً على شهادات مزورة والإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرار المطعون به).وأوضح الساموك أن المحكمة (ردت الدعوى كون القرار المطعون به إداريًا رسم القانون طريقاً للطعن فيه، وذلك يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور وقانونها رقم 30 لسنة (2005. من جهة اخرى قضت المحكمة الجنائية المركزية التابعة لرئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما يحق مدانين لقيامهما بتسليب مواطنين اثنين لديهما مكتب لصرف الرواتب – كي كارت.واوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته (الزمان) امس أن المحكمة الجنائية (نظرت دعاوى مدانين اثنين اعترفا بعملية التسليب التي حدثت بالقرب من وزارة المالية)، مضيفًا أن (المدانين خلال اعترافاتهما اكدا اطلاق النار على ساق احد الضحايا بسبب عدم إعطائهما المبلغ)، مشيرا إلى أن (الحكم جاء استنادا لأحكام المادة 442 من قانون العقوبات العراقي). وأصدرت محكمة جنايات النجف حكمين على مدانين اثنين بالسجن ست سنوات على كل واحد منهما عن جريمة الترويج لمبالغ مالية مزيفة في المحافظة.وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ثان تلقته (الزمان) امس أن (محكمة جنايات النجف وجدت ان المدانين كان بحوزتهما مبالغ مالية مزيفة بالدينار العراقي والدولار الامريكي وان حيازتهما كانت بقصد الترويج فحكمت عليهما بالسجن ست سنوات)، موضحا أن (الأحكام بحقهم تأتي استنادا لأحكام المادة 52/1/أ من قانون البنك المركزي العراقي).