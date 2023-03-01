رئيس الجمهورية يستقبل زعماء قبائل وأكاديميين

الإتحادية تبحث مع وجهاء وشيوخ الكاظمية التصدّي للظواهر السلبية

بغداد – رحيم الشمري

تأكيدا لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية في إدامة التواصل مع شيوخ العشائر والوجهاء والمواطنين ضمن قواطع المسؤولية أوعز اللواء الثامن العميد احسان كريم سعود بالتنسيق مع علاقات وإعلام الشرطة الاتحادية استقبل في مقر اللواء الثامن، يوسف السعدي قائمقام مدينة الكاظمية عباس السعدي رئيس مجلس شيوخ القبائل وعددا من الشيوخ والوجهاء في منطقة الكاظمية المقدسة ناقلاً تحيات السيد قائد قوات الشرطة الاتحادية وتوجهاته في أهمية التواصل والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع مع القوات الأمنية . وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (اللقاء بحث لتوحيد الجهود الرامية الى ترسيخ الأمن والأستقرار والحفاظ على أمن المواطنين من خلال التصدي إلى الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا كظاهرة الدكة العشائرية والمخدرات والسلاح المنفلت ، وابدى السادة الحضور خلال اللقاء استعدادهم التام لدعم قطعات اللواء في محاربة هذه الظواهر مشيدين بدور الشرطة الاتحادية وجهودها الداعمة الى حفظ الأمن والاستقرار في المدينة المقدسة فضلا عن جهدهم الخدمي الذي يساهم بشكل كبير في تقديم مختلف الخدمات إلى المواطنين خصوصا في المناسبات الدينية والعامة).

هيئة رأي

ودعا زعماء قبائل العراق، الرئاسات والسلطات لتبني مبادرة الاصلاح المجتمعي التي اطلقت من قبل هيئة الرأي المجتمعية ، والتركيز على معالجة قضايا ، مشاكل الاسرة ، والمواقع الالكترونية ، والمخدرات والمياه ، والنازحين .

والتقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ، بوفد الهيئة من شيوخ القبائل واكاديميين برئاسة الشيخ الدكتور عبود وحيد العيساوي ، واستلم مبادرة اصلاح مجتمعي ، تضمنت بنود ومحاور عن القضايا التي تعصف بالمجتمع ، وتتسبب بمشاكل وازمات اجتماعية ، ومعالجة التصدعات كالمخدرات وسوء استخدام وسائل الاتصال والتواصل ، بما يصون القيم والتقاليد ، ويعزز الحريات .

وأكد رئيس الجمهورية الدعم الكامل للمبادرة واتفق على تبنى القضايا ، وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة ما طرح ، وضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والبناء والإعمار ، وأهمية دور النخب المجتمعية ، ومن بينها العشائرية في تحصين المجتمع والحد من الظواهر والمؤثرات غير السليمة ، التي دخلت على مجتمعاتنا نتيجة عوامل شتى ، مما يتطلب تضافر الجهود لكبح الظواهر السلبية ، وتحسين الأحوال المعيشية والخدمية لجميع المواطنين .

واثنى الرئيس بالمبادرة ، وضرورة معالجة الظواهر السلبية في المجتمع ، وتشكيل لجنة مشتركة تضم رئاسات الجمهورية والنواب والوزراء ، والسلطة القضائية ، والوزارات المختصة .