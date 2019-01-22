العلوان يشكو ضآلة تخصيصات الموازنة للوزارة

الإتحادية تبحث مع الصحة تأمين الكفالة العلاجية للمواطن – بغداد – قصي منذر

بحث رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود مع وزير الصحة علاء الدين العلوان تأمين الكفالة العلاجية للمواطن وحماية البيئة وفق الدستور. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته(الزمان) امس إن المحمود التقى العلوان في مكتبه امس الاثنين وبحث معه(اسس التعاون بين المحكمة الاتحادية ووزارة الصحة والبيئة بما يؤمن الكفالة العلاجية للمواطن ورعايته صحياً، وحماية البيئة وسلامتها في ضوء أحكام الدستور).

تخصيصات مالية

من دون مزيد من التفاصيل. في شأن متصل شكا العلوان من ضآلة التخصيصات المالية المقترحة لوزارته في مشروع الموازنة للعام الجاري جداً ، مشيرا الى ان متوسط الانفاق الصحي على الفرد العراقي بحسب الموازنة أقل بكثير من نظيره في دول المنطقة .وقال في بيان صحفي امس ان الوزارة تأمل من مجلس النواب أن يجعل من (تطوير القطاع الصحي والبيئي احد الاولويات الاساسية للموازنة الحكومية لعام 2019) موضحا ان (المبالغ المقترحة في مشروع الموازنة حالياً ضئيلة جداً ولا تصل الى الحد الادنى من متطلبات التغيير المنشود).واوضح ان (متوسط الانفاق الصحي على الفرد العراقي بحسب الارقام الحالية للموازنة أقل بكثير من دول المنطقة بما في ذلك الدول المجاورة فهي اقل من 10 بالمئة من متوسط الانفاق على الصحة في بعض الدول العربية) مضيفا ( لقد آن الأوان للمواطن العراقي أن ينعمَ بابسط حقوقه ألا وهي الخدمات الصحية اللائقة وخاصةً بعد الضرر الجسيم الذي تعرضت له البنى التحتية للقطاع الصحي فضلا عن الشح العسير في توفر الأدوية حيث لم تتجاوز نسبة التجهيز الكامل للمؤسسات الصحية في عام 2018الـ 12بالمئة من الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة) ، مشيراً الى (أخطار التلوث البيئي بمختلف انواعه الذي يتعرض له العراق والأهمية القصوى لتمويل برامج وطنية فعّالة لرصد هذه التحديات المقلقة والتصدي لها).وناشد العلوان مجلس النواب أن (يستجيب للاحتياجات التي أوردتها الوزارة في خطابها الى اللجنة المالية الأسبوع الماضي)، مؤكداً ان(المواطن العراقي لن يرى ما يطالب به من تطوير نوعي لصحته وبيئته مالم يبادر صُنّاع القرار العراقي لاعطاء القطَّاع الصحي والبيئي الأولوية التي يستحقها).واطلقت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمدنيين والعسكريين المستلمين سابقاً في تسع محافظات هي صلاح الدين، وكركوك، وديالى، وبابل، وكربلاء، والنجف، وميسان، وذي قار، والمثنى بعد شمولهم بالقانون رقم 38 لسنة 2013 واكمالهم جميع الاجراءات المطلوبة للشمول.

دفعة جديدة

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن النائب الاداري لرئيس الهيئة علي جعفر الحلو القول (ان الهيئة باشرت بتوزيع دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ لـلمدنيين والعسكريين بعد اجراء الفحص والمعاينة من قبل اللجان الطبية المعتمدة من قبل الهيئة وشمولهم براتب المعين المتفرغ وفق القانون. وبين ان الية توزيع الرواتب بين المستفيدين المشمولين براتب المعين المتفرغ هي نفس الالية السابقة في محافظة بغداد إذ تكون المراجعة بحضور المعين فقط من دون الحاجة لحضور المعاق مستصحبين معهم هوية الاحوال المدنية الاصلية والمصورة للطرفين المعين والمعاق وصورة عن التقرير الطبي وحسب الاسماء المنشورة في الموقع الالكتروني والصفحات الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وموقع هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة). وكانت الهيئة باشرت توزيع الدفعة الجديــــــــدة من راتب المــــــــعين المتفـــــــــرغ لمحافظة بغــــــداد (المدنيين والعسكريين) المستلمين سابقا ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 2019/1/9 حسب توجيهات الوزير باسم عبد الزمان الذي اعلن عن إطلاق الدفعة الجديدة لتحقيق مبدأ العدالة واستحصال حقوقهم وامتيازاتهم التي اقرها لهم القانون رقم 38 لسنة 2013. ودعا مصرف الرافدين وزارات ودوائر الدولة بتوطين رواتب موظفيها لدى المصرف والاستفادة من السلف والتسهيلات المالية المقدمة من قبل المصرف.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان امس ان (عملية توطين رواتب موظفي الدولة يكون عبر إصدار أدوات الدفع الالكتروني والتي من خلالها يتم منح الموظف راتبه الكترونيا بعيدا عن التعامل الورقي ).واشار الى ان (هذه الخطوة تعود بالمنفعة على الموظف والتي من خلالها يتم توزيع السلف الشخصية له ).