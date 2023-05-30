رئيس الجمهورية يؤكد العزم على إجراء إنتخابات نزيهة وبلا مشاكل

الإتحادية العليا تقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان

بغداد – ابتهال العربي

قضت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة لفض النزاعات بشأن دستورية العراق لعام 2005 بعدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كردستان.

وكان البرلمان الذي يتخذ من أربيل مقراً له، قد اتخذ قرار التمديد لمدة عام واحد واجراها مع انتخابات مجلس المحافظات في تشرين الاول 2022 وسط انسحابات نجمت عن خلافات بين الاحزاب الكردية. وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود في جلسة علنية ببغداد أمس ان (الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة وهو وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، والدستور نظم المبادئ الأساسية التي تستند اليها العملية السياسية ومن ضمنها سيادة القانون وأن الشعب مصدر السلطات). وأضاف إن (الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلاً اي نص قانوني اخر يتعارض مع الدستور).

وتابع إن (إقليم كردستان اتحادي وفقاً لأحكام الدستور واستمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان لأكثر من 4 سنوات بعد التمديد يتعارض مع أحكامه، وقررت المحكمة عدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان واعتبار دورته الخامسة منتهية وما صدر بعد التمديد باطلاً دستوريا).

وتوقع مراقبون ان يخلق هذا القرار مزيداً من المصاعب بين بغداد وأربيل، وان تتعرض المحكمة الى انتقادات واتهامات جديدة من سياسيي أربيل، للمرة الثانية بعد قرارها بشأن ملف النفط وتسويقه، حيث وصفت المحكمة بالمسيسة.

الى ذلك استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس في قصر الســــــــلام ببغداد، وفد أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأكد أهمية دور مفوضية الانتخابات في مجال تنظيم الانتخابات وتيسير عوامل نجاحها، ودعا الى وجوب النجاح في إجراء العملية الانتخابية المقبلة والتي تخص مجالس المحافظات، وعبّر عن استعداد رئاسة الجمهورية والحكومة لتأمين الدعم اللازم لنجاح المفوضية لعملها.

كما أكد (احتمال إقرار الموازنة العامة من قبل مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة من شأنه أن يذلل جميع الصعوبات والمتطلبات اللازمة لعمل المفوضية وسير الانتخابات المقبلة).

وفي حديثه مع أعضاء المجلس اوضح أن (كل الجهود تصب من أجل انتخابات نزيهة وبلا مشاكل، وهذا ما يعززه الوضع الآمن والمستقر الذي تشهده مختلف المدن، وبما يؤكد ضرورة الحرص الشديد لتسهيل انتخابات مجالس المحافظات).