الإبداع محور حديث السيدة الأولى مع الأديبات

بغداد – الزمان

التقت السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد عقيلة رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، في قصر السلام، مجموعة من الأديبات في تخصصات إبداعية مختلفة بالإضافة إلى نشاطهن في مجال حقوق المرأة والطفل والمجتمع.ووفقا لبيان اطلعت عليه (الزمان) تحدثت عن الدور التنويري المهم الذي يصدره العقل الإبداعي القادر دوما على المساهمة في أحداث التغيير الإيجابي وفتح المسارات المضيئة الفاعلة في غلق مساحات التراجع أن تسللت من ثغرات محتملة، مؤكدة على أن الإبداع هو قنديل لا يزاول الاختباء خلف ظلام الجهل والتخلف.

وأشادت السيدة الأولى بدور المرأة العراقية التي تواجدت في أصعب المراحل وأعقد الأزمات التي مرت بتاريخ العراق المعاصر حيث تركت بصمتها الواعية وعبدت الطرق لأجيال أضافت لمسيرة الأوائل مكملات مميزة.وأشارت إلى أن (الفن والأدب وكل مجالات الإبداع هي المرتكزات الحقيقية لعملية بناء الإنسان وتفاعله مع متغيرات التجديد والتحديث والتطوير عبر التأثير الإيجابي المساهم في خلق البيئات المميزة بإنتاج عوالم الجمال والعطاء الفكري الواعي).

قضايا المرأة

واستمعت إلى جملة من الأفكار التي ناقشت قضايا المرأة من جوانب حقوق الإنسان والأسرة والتنظيمات النسوية وتلكؤ ملف محو الأمية وبعض الظواهر المجتمعية السلبية التي تسيء لصورة المرأة، والمعوقات التي تواجه الأديبة العراقية وحاجتها إلى مؤازرة المؤسسة الثقافية والإعلامية بكل ما يتعلق بإصدار الكتاب وتسويقه والإفادة منه في ترصين الدراما والمسرح الجاد لتشذيب الذائقة المجتمعية من الظواهر الطارئة التي يسبب وجودها ضررا لأجيال بحاجة الى رسم طريق معبد بالاكتناز الفكري والثقافي والمعرفي.

وأكدت على (ضرورة وجود تشكيل جامع يقدم الإسناد المؤسساتي للمبدع العراقي وأن تكون البرامج المنتقاة بعناية قادرة على التنفيذ الواعي للنتاج الأدبي والثقافي والفني عبر تذليل الصعوبات والمعوقات بخطوات تحقق أهدافها العامة الراسخة). وتحدثت عن تجربتها الشخصية مع السيدة هيرو خان ومجموعة من السيدات المؤمنات بالعمل الجمعي الإنساني وكيف استطاعوا جذب وتغيير اهتمامات الأطفال إلى نواحي تعليمية وإرشادية وتربوية واتسع المركز ليصبح أكثر من 14 مركزا معنيا بالطفل والشبيبة.

وعبرت الأديبات والكاتبات عن عميق امتنانهن لفرصة اللقاء بالسيدة الأولى ، واثنوا على تبنيها ومساندتها للمقترحات المقدمة وعلى تلاقـــــــــــح الأفكار التي طرحــت ووجدت قبولا إيجابيا سيسهم في الوصول لنــــــتائج فاعلة في قـــــادم الأيام.