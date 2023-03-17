الإبداع قوة دافعة لتطوير التنمية – عقيل جبر علي المحمداوي

الفرد هو ، أولا وقبل كل شيء ، تكوين وراثي. لكن الفرد ليس فقط تكوينًا وراثيًا ، بل يستمر تكوينه ، كما هو معروف ، في تكوين الجنين ، في الجسم الحي. لذلك ، تشمل خصائص الفرد أيضًا الخصائص وتكاملها ، والتي تتشكل وراثياً . نحن نتحدث عن “خلائط” ناشئة من ردود الفعل الخلقية والمكتسبة والابداعية ، وحول تغيير محتوى موضوع الاحتياجات ، وعن العوامل المهيمنة السلوكية الناشئة. القاعدة العامة هنا هي أنه كلما صعدنا إلى أعلى سلم التطور البيولوجي والابداعي للفرد ، كلما أصبحت مظاهر الحياة للأفراد وتنظيمهم أكثر تعقيداً ، كلما أصبحت الاختلافات في خصائصهم المتولدة والمكتسبة أكثر وضوحاً ، كلما جاز التعبير ، الأفراد بشكل فردي.

لذلك ، يعتمد مفهوم الفرد على حقيقة عدم القابلية للتجزئة ، وسلامة الموضوع ووجود سماته المميزة. يمثل الفرد منتجاً للتطور الوراثي والابداعي ،اذ هو على وجه التحديد نتاج تطور الحياة ، والتفاعل مع البيئة ، وليس البيئة التي اتخذت من تلقاء نفسها.

يفسر الاهتمام بموضوع التنمية في العلوم الحديثة بالتحولات الحضارية في تطوير المجتمع الحديث. يعتبر النشاط التفكيري والإبداعي للناس القوة الدافعة للتنمية والهدف الرئيسي لتشكيلها. يعتبر الإبداع نشاطا منتجا يهدف إلى تجديد العالم والثقافة المحيطين والمساهمة في التنمية الذاتية وتحقيق الذات للفرد.

المفاهيم الحديثة للعلوم الطبيعية والانسانية والاجتماعية والاقتصادية . يتم تحديد العديد من مفاهيم العلوم الطبيعية الحديثة في الكتب المدرسية والأدلة، وأفضلها، تستند اغلب مناهج الكتب المدرسية إلى نهج استقرائي، عندما ينظر إلى بعض المفاهيم الأصلية الفردية من فروع مختلفة من العلوم، ثم يتم طلبها لطلاب التخصصات الإنسانية. لا يلاحظ في مناهج التربية والتعليم المؤسسية الدولة تكريس نهج استنتاجي بشكل واسع وتفصيلي ، لذلك يبدو محتوى هذه الكتب مجزأ، وبعضها بدائي للغاية لممثلي التخصصات التقنية.

مفاهيم محددة

في الوقت نفسه، يبدو أن الاختزالية، أي التبسيط، لمفاهيم محددة للتخصصات العلمية الفردية (ويجب أن يكون العكس، أي أن المفهوم العام للعلوم الطبيعية يجب أن يمتص كحالات خاصة جميع المفاهيم الفردية المعروفة في فروع العلوم). لذلك، فإن المعلومات الواردة في الكتب المدرسية القديمة حول مفاهيم العلوم الطبيعية الحديثة لا تفيد التطوير الخاص الإضافي والفكر الابداعي للعلوم الفردية والنظريات القطاعية لإدارة الطبيعة. يبدو لنا أنه ليست هناك حاجة لإعادة سرد الإنجازات الفردية في الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والعلوم الأخرى. إنها جيدة جدا ومفصلة في الأدبيات التقنية والتنمية الخاصة. التنمية هي مجال أعظم إدراك للقوى الإبداعية البشرية، والتي تتجلى في مجالات العلوم والتعليم والفن والاقتصاد وفي مجالات التجارة والإنتاج المادي، وتساهم في التنمية الروحية الحرة للشخص. في البعد الاجتماعي والثقافي، الإنسان هو القوة الإبداعية والإبداعية الرئيسية. تستند كل الثروة الاجتماعية – المادية والاجتماعية والروحية – إلى العمل البشري الذي له معنى إبداعي. الإبداع هو واحد من أكثر حالات ومظاهر حرية الإنسان نشاطا، وهو نتيجة لعب القوى الروحية البشرية. هذه قدرة نوعية محددة للإنسان تميزه عن الطبيعة والحيوانات. إنه مصدر للعمل والوعي والثقافة والتنمية . في عملية الإبداع، يقوم كل شخص بإنشاء العالم والثقافة المادية والروحية للبشرية. يتجلى تفرد كل شخص في قدرته على العمل الإبداعي. تكمن قيمة وأهمية أي مجتمع في الأشخاص الذين يقومون بأنشطة إبداعية. في عملية الإبداع، يتطور أيضا مجمع الحياة الاجتماعية والسياسية بأكمله، وهناك كائن اجتماعي معقد. نتيجة النشاط الإبداعي هي كل الحياة الاجتماعية المتنوعة، بما في ذلك المظاهر المادية والروحية وغيرها، بالإضافة إلى تطور الشخص نفسه. كل النشاط الإبداعي ثقافة وتنمية وهام إلى الحد الذي يساهم فيه في تكوين وتطوير الشخص وصفاته الشخصية والتنمية البشرية . الشرط الرئيسي للإبداع هو الروحانية والقوة الدافعة للعمل والتفكير الابداعي ، التي تعمل كنموذج داخلي للنشاط الإبداعي وتساهم في تشكيل وتطوير شخص حر.