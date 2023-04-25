الإباحية الفكرية في المجتمعات والمؤسسات المعاصرة – فارس البياتي

بقدر ما أراه هاما ان نعرف القارئ الكريم بمفهوم الإباحية الفكرية، ولنتطلع الى تعريف مبسط حيث يشير مصطلح “الإباحية الفكرية” إلى زيادة الاهتمام بالمواضيع السطحية والمستهلكة والترفيهية وتجاهل المواضيع العميقة والمعقدة التي تتطلب التفكير العميق والمعرفة الواسعة، ويمكن أن تشمل الإباحية الفكرية أيضًا التركيز على الشهرة والنجاح الفردي والمادي على حساب الإبداع والتطوير والتقدم العلمي والثقافي، ويؤدي ذلك إلى ضعف الاهتمام بالأفكار الجديدة والمبتكرة والمبرعين والعلماء الذين يمكن أن يساهموا في تحسين الأوضاع وتطوير المجتمعات والمؤسسات بشكل عام.

تقدم مجتمعات

تعتبر الأفكار للمبدعين والعلماء الركيزة الأساسية في تطوير وتقدم المجتمعات والمؤسسات المعاصرة. ومع ذلك، فإن هذه الركائز تواجه تحديات كبيرة في العالم المعاصر، حيث يتزايد الإباحية الفكرية ويضعف مستوى متابعة الأفكار للمبدعين والعلماء التوسع والمزيد من التحديات التي تواجه الأفكار للمبدعين والعلماء في المجتمعات والمؤسسات المعاصرة هو الانحياز نحو التوسع الاقتصادي والمادي وتجاهل الثقافة والفكر والإبداع وبالتالي يزيد من الإباحية الفكرية وضعف مستوى متابعة الأفكار وللمبدعين والعلماء. كما أن تركيز المؤسسات على الأرباح المالية والتفاعل السريع مع المتطلبات السياسية والاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى تجاهل الأفكار للمبدعين والعلماء الذين يمكن أن يحدثوا تغييرًا إيجابيًا في المجتمعات والمؤسسات.

بالإضافة إلى ذلك، يتأثر الاهتمام بالأفكار للمبدعين والعلماء بالثقافة الشعبية والتوجهات الاجتماعية والسياسية، وقد يتم إهمالهم إذا كانت أفكارهم غير متوافقة مع هذه التوجهات.

ومن أجل تعزيز الثقافة الفكرية ودعم الأفكار للمبدعين والعلماء، يجب أن تكون هناك إرادة واضحة من المجتمعات والمؤسسات المعاصرة لدعم الأفكار والإبداع وتشجيع للمبدعين للمبدعين والعلماء، بدلاً من التركيز على الربح المادي والتوجهات الاقتصادية فقط، كما يجب أن توجد سياسات وإجراءات داعمة للأفكار للمبدعين والعلماء، مثل تقديم الدعم المالي والتقني وتوفير الموارد اللازمة لدعم البحث العلمي والابتكار والإبداع.

فحين نقول أن الأفكار للمبدعين والعلماء الركيزة الأساسية في تطوير وتقدم المجتمعات والمؤسسات المعاصرة، فإننا نعتقد أن الأفكار للمبدعين والعلماء يلعبون دورًا حاسمًا في تطوير المجتمعات والمؤسسات المعاصرة، إذ أنهم يقدمون الأفكار والابتكارات التي تساعد على تحقيق التقدم والتطوير في مختلف المجالات. ويمكن القول إنهم هم المسؤولون عن تحريك العالم وتحقيق التغيير الإيجابي، وتحسين الحياة للأفراد والمجتمعات بشكل عام.

ومن أهم الأدوار التي يقوم بها الأفكار للمبدعين والعلماء في تطوير المجتمعات والمؤسسات المعاصرة:

تطوير المعرفة والعلوم: فالأفكار للمبدعين والعلماء يقومون بالبحث العلمي والتجارب والاختبارات التي تساهم في تطوير المعرفة والعلوم، وتحديث المفاهيم والمعارف القديمة.

التقدم التكنولوجي: يلعب الأفكار للمبدعين والعلماء دورًا كبيرًا في التقدم التكنولوجي، إذ يساهمون في تطوير التقنيات الحديثة والمنتجات الجديدة التي تساعد على تحسين الحياة للأفراد وتطوير المجتمعات.

الابتكار: يعتبر الابتكار من أهم أدوار الأفكار للمبدعين والعلماء، حيث يقدمون الحلول والأفكار الجديدة التي تساعد في تحقيق التغيير والتحسين في المجتمعات والمؤسسات.

التعليم والتدريب: يلعب الأفكار للمبدعين والعلماء دورًا كبيرًا في التعليم والتدريب، إذ يقومون بتطوير المناهج التعليمية وتحديثها، وتقديم البرامج التدريبية التي تساعد على تطوير الكفاءات والمهارات اللازمة للأفراد والمجتمعات.

إذن، إن الاهتمام بالأفكار للمبدعين والعلماء يجب أن يكون من أولويات المجتمعات والمؤسسات المعاصرة، حيث يساهم ذلك في تطوير وتحسين الحياة للأفراد والمجتمعات بشكل عام، وتحقيق التقدم والازدهار في مختلف المجالات.

أسباب المشكلة!

تعد أسباب ضعف متابعة الأفكار للمبدعين والعلماء في المجتمعات والمؤسسات المعاصرة متعددة، من بينها:

التركيز على الأرباح المادية: يعتبر التركيز على الأرباح المادية والربح السريع من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ضعف متابعة الأفكار للمبدعين والعلماء، حيث يمكن أن يتم تجاهل الأفكار والإبداعات التي لا تؤدي إلى ربح سريع، وبالتالي تفتقد المؤسسات المعاصرة إلى الإبداع والتفوق الفكري. الاهتمام بالأمور الشخصية: قد يتم التركيز بشكل كبير على الأمور الشخصية، مثل الشهرة والنجاح الفردي، وبالتالي يتم تجاهل الأفكار للمبدعين والعلماء الذين يمكن أن يحدثوا تغييرًا إيجابيًا في المجتمعات والمؤسسات. التوجهات الثقافية والاجتماعية: قد تؤثر التوجهات الثقافية والاجتماعية على قدرة المجتمعات والمؤسسات على تقبل وتفهم الأفكار للمبدعين والعلماء، وبالتالي يتم تجاهلهم وعدم اعتبار أفكارهم. الضغط الزمني: يمكن أن يؤدي الضغط الزمني الذي يتعرض له العاملون في المؤسسات إلى تجاهل الأفكار للمبدعين والعلماء، وعدم الاهتمام بتطوير الأفكار والابتكارات، وتركز المؤسسات فقط على إنجاز المهام المحددة في الوقت المحدد. الاهتمام بالسياسات والاهتمامات الشخصية: يمكن أن يتسبب الاهتمام الزائد بالسياسات والاهتمامات الشخصية لبعض الأشخاص في تجاهل الأفكار للمبدعين والعلماء الذين يمكن أن يساهموا في تحسين الأوضاع وتطوير المؤسسات والمجتمعات بشكل عام. نقص الدعم والتمويل: يعتبر نقص الدعم والتمويل أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف متابعة الأفكار للمبدعين والعلماء، حيث يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى دعم مادي وتمويل لأبحاثهم وأفكارهم ومشاريعهم، وعدم توفير هذا الدعم والتمويل يمكن أن يؤدي إلى تراجع قدراتهم وتفوقهم الفكري. قلة الوعي الثقافي: يمكن أن يؤدي قلة الوعي الثقافي والعلمي لدى بعض المجتمعات والمؤسسات إلى تجاهل الأفكار للمبدعين والعلماء، وعدم فهم أهمية الإبداع والابتكار في تطوير وتحسين الحياة.

عليه يمكن القول إن ضعف متابعة الأفكار للمبدعين والعلماء في المجتمعات والمؤسسات المعاصرة يتطلب تغيير في الثقافة والتوجهات والأولويات، وتحديد أولويات مختلفة تركز على الإبداع والتطوير والابتكار، وتوفير الدعم والتمويل اللازم لتحقيق ذلك، ولحل هذه المشكلة، يمكن اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات، من بينها:

تعزيز وعي

أ- تعزيز الوعي الثقافي والعلمي: يمكن التعاون مع المؤسسات التعليمية والثقافية لتعزيز الوعي الثقافي والعلمي لدى الناس، وتوضيح أهمية الأفكار للمبدعين والعلماء في تحسين الحياة وتطوير المجتمعات.

ب- تحديد أولويات مختلفة: يجب تحديد أولويات مختلفة تركز على الإبداع والابتكار وتطوير الأفكار والمشاريع الواعدة، وعدم التركيز فقط على الأرباح المادية والنجاح الفردي.

ت- زيادة الدعم والتمويل: يجب زيادة الدعم والتمويل للأفكار للمبدعين والعلماء، وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ مشاريعهم وأبحاثهم.

ث- توظيف الأفكار للمبدعين والعلماء: يجب توظيف الأفكار للمبدعين والعلماء في المؤسسات والشركات، وتشجيع التعاون والتبادل بين المؤسسات والأفراد لتحقيق الأهداف المشتركة.

ج- الاهتمام بالإبداع والابتكار: يجب الاهتمام بالإبداع والابتكار وتحفيز الأفراد على تقديم الأفكار الجديدة والمبتكرة، وتوفير المنصات اللازمة لعرض وتقييم تلك الأفكار.

ح- إنشاء مراكز للأبحاث والتطوير: يجب إنشاء مراكز للأبحاث والتطوير وتوفير الدعم والتمويل اللازم لها، وتشجيع العلماء للمبدعين والأفراد على العمل في هذه المراكز.

باختصار، يتطلب حل مشكلة ضعف متابعة الأفكار للمبدعين والعلماء تغييرًا في الثقافة والتوجهات والأولويات، وتحديد أولويات مختلفة تركز على الإبداع والتطوير والابتكار، وتوفير الدعم والتمويل اللازم لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الثقافي والعلمي لدى الناس وتشجيع التعاون والتبادل بين المؤسسات والأفراد وتوظيف الأفكار للمبدعين والعلماء في المؤسسات والشركات. يتطلب الأمر أيضًا توفير المنصات اللازمة لعرض وتقييم الأفكار والمشاريع والأبحاث الواعدة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للأبحاث والتطوير وتوفير الدعم والتمويل اللازم لها. يتطلب حل هذه المشكلة تعاون جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، لتوفير البيئة الملائمة لتنمية الأفكار للمبدعين والعلماء، وتحقيق التقدم والتطور في المجتمعات المعاصرة.

{ الأمين العام للرابطة الدولية للباحث العلمي