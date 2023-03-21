الأولمبي يواجه فيتنام في قطر وسط تجربة جيدة للمدرّب

الناصرية- باسم الركابي

يستهل المنتخب الوطني الأولمبي مشواره في بطولة قطر الدولية للمنتخبات الوطنية لمواجهة فيتنام اليوم الأربعاء عند الساعة 10:45 ليلا في ملعب الغرافة ويامل ان يحقق النتيجة المطلوبة ويعبر حاجز المنافس الذي تطور كثيرا وسيكون فريق صعب في ظل التحول الذي شهدته الكرة الفيتنامية في المدة الاخيرة ما يتطلب مواجهته بحذر واداء منظم لتجاوز تحديات اللقاء الأول مفتاح الدخول والمنافسة على لقب البطولة التي تشارك فيها منتخبات (العراق،قطر، السعودية، الكويت،كوريا الجنوبية،الإمارات، عمان،فيتنام تايلاند، قير غيزستان) وتستمر ‘لغاية التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وحدة تدريبية

وأجرى المنتخب الأولمبي وحدته التدريبية الثانية بقيادة راضي شنيشل ركزت على تمارين اللياقة البدنية والجوانب التكتيكية وحالات التمركز بهدف تحقيق المستوى الفني المطلوب لمواجهة فيتنام واهمية المرور منها بافضل حال وقد يواجه فيها صعوبات لكن كل شيء يتوقف على اداء اللاعبين في بلوغ المستويات العالية وتقديم مباراة جيدة والابتعاد عن الوقوع في الاخطاء والمطالبة بالفوز امام فريق ليس سهلا ويعرف طبيعة المهمة ويطمح هو الاخر تجاوز الوطني عبر جهود عناصره والتطلع إلى تجنب الهزيمة وبلا شك أن فوز الأولمبي اليوم على فيتنام سيرفع من معنويات اللاعبين ويعطي قوة لعناصره في الموجهة الأصعب امام كوريا الجنوبية في الخامس والعشرون من الشهر الجاري عند الساعة 10:30 ليلا في ملعب نادي قطر لكن الاول ان ينصب التفكير والاهتمام في خطف الفوز في لقاء اليوم من أجل دخول مباراة كوريا بافضل حال وتركيز وكان المدرب قد استدعى 25 لاعبا لتمثيل الفريق في الطولة كل من احمد شاكر ومصطفى وليد كرار سعيد و نهاد محمد مصطفى سعدون واموري محمد وحسن عامر وعلاء طه و منتظر محمد و كرار محمد وحسين عبد الله ومحمد حسن و ذو الفقار يونس وعمار غالب ومنتظر عبد الامير و امير احمد وجعفر ناصر و سيامند عكيد واحمد مكنزي ورضا عبد العزيز و سالم احمد و كرار عبد الامير و محمد محمود ورضا فاضل اضافة الى ستة محترفين مانويل إيليا و علي جيد و مصطفى عمران و هاني نصير و ماركو فرج و ايفريت مارام وتعد المشاركة في البطولة المذكورة البوابة لتجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة إستعدادا للدخول في البطولات المقبلة حيث بطولة غرب آسيا التي ستقام في بغداد واربيل حزيران المقبل و بطولة آسيا في قطر وبعدها الى بطولة الألعاب الأولمبية في فرنسا 2024 .

بطولة قطر

كماتعد بطولة قطر الدولية الودية، التي ستقام في الدوحة خلال فترة التوقف الدولي “أيام الفيفا” ضمن تحضيرات منتخبات المنطقة للعديد من الاستحقاقات القادمة، الفرصةالتي يأتي على رأسها تصفيات أمم آسيا دون 23 عاما وستقام في أيلول القادم وهي مؤهلة للنهائيات التي تستضيفها قطر العام المقبل 2024? ويتأهل منها أول ثلاثة منتخبات لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024” بينما يلعب رابع البطولة مع رابع أفريقيا لحسم متأهل آخر للأولمبياد وكثف الاتحاد القطري لكرة القدم من اتصالاته في الأيام الماضية حتى استقر على 8 منتخبات ستشارك في البطولة منها خمس خليجية وهي قطر البلد المضيف ومنتخبنا الأولمبي والسعودية والإمارات والعراق، وثلاثة منتخبات من منطقة الشرق وهي كوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 إلى 29 اذار الجاري.

مواعيد المباريات

مواعيد جدول مباريات بطولة كأس الدوحة الدولية 2023 للمنتخبات الأولمبية في قطر سوف تكون على ثلاث جولات كل جولة تُقام في يوم،

الجولة الأولى

تشهد خمس مباريات، الجولة الثانية نفس العدد، الجولة الثالثة سوف تشهد مباريات تحديد المراكز من 1 إلى 10? عليه سوف يخوض كل منتخب ثلاث مباريات، ففي الجولة الأولى اليوم الاربعاء22 سوف تشهد مباراة العراق وفيتنام الأولمبي، و عمان وكوريا الجنوبية،و السعودية وتايلاندو مباراة قطر والإمارات، ومباراة الكويت الأولمبي وقيرغيزستان.

الجولة الثانية

مباريات الجولة الثانية سوف تُقام يوم 25 اذار وتشهد لقاء قطر وتايلاند، ومباراة الإمارات وفيتنام، ومواجهة العراق وكوريا الجنوبية الأولمبي،و السعودية والكويت، مباراة عمان وقيرغيزستان.

وكان رئيس الاتحاد عدنان درجال قد التقى جهاز المنتخب وبحث معهم سبل اعداد المنتخب لللكولات القادمة والامل في بلوغ اولمبباد باريس الأولمبي 2024 حيث تم الاتفاق على تنفيذ البرنامج التدريبي لمنتخب

تدريبات الوطني

باشر المنتخبُ الوطنيّ، عصر اليوم الاثنين، أولى وحداته التدريبيّة استعداداً لمعسكر روسيا في (21-27) آذار الحالي.

وحضر التدريبات رئيسُ الاتحاد عدنان درجال واعضاء الاتحاد احمد الموسوي وغالب الزاملي وكوفند عبد الخالق والأمين العامّ للاتحاد محمد فرحان.

وشارك في التدريبات (23) لاعباً هم كل من: جلال حسن ، أحمد باسل ، فهد طالب، علي فائز ، مصطفى ناظم ، إبراهيم بايش، اسو رستم ، أمجد عطوان ، محمد علي عبود ، أحمد يحيى، حسين عمار ، أحمد فرحان ، حمزه عدنان ، مصطفى محمد، لؤي العاني ، حسين علي ، كرار نبيل ، الكسندر اوراها ، مناف يونس ، علي الحمادي ، أسامة رشيد و أيمن حسين، إضافةً الى مشاركة اللاعب اندريه السناطي المحترف في صفوفِ سيريس السويدي والذي يتواجد في العاصمةِ بغداد لغرض استكمال أوراقه الرسميّة.

وسبقت التدريبات محاضرة للمدرب خيسوس كاساس مع اللاعبين، تلتها المباشرة الفعلية بالوحدةِ التدريبيّة، واختتمت بلقاء رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال مع لاعبي المنتخبِ الوطني.

ومن المؤمل أن يغادرَ وفد المنتخب الوطنيّ غداً إلى سوتشي الروسيّة للبدء في المعسكر، قبل أن يواجه منتخبَ روسيا في السادس والعشرين من الشهر الحالي في ملعبِ زينت في سانت بطرسبيرغ.